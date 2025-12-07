國教署啟動校舍工程訪視，督導桃園日光非營利幼兒園施工品質與進度。（新工處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市小檜溪重劃區內新建案蓬勃，帶動幼童人口快速增加，為滿足當地教保量能需求，市府推動「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」，目前工程正如火如荼進行中。教育部國教署委託國立雲林科技大學組成專業計畫團隊，辦理校舍工程訪視與輔導作業，並於十一月底前往工地現場了解工程現況，針對施工進度、工程品質與施作安全等項目進行全面檢視，以落實相關施工規範，確保本工程如期如質於一一五年度完成並開園，為幼兒打造安全、友善的教保環境。

廣告 廣告

新工處七日表示，「桃園市日光非營利幼兒園新建工程」位於桃園小檜溪重劃區內，基地面積二千一百零四平方公尺，工程於一一三年八月開工，規模為興建一幢一棟、地上三層的非營利幼兒園校舍。園舍空間規劃完善，包含七間幼童活動室、二間遊戲室、教保準備室、多功能活動室、階梯教室、行政辦公室、廚房與盥洗空間，並設置十一席汽車位與二十二席機車位，同步施作校園景觀與植栽工程，總經費約一億四千五百二十萬元，其中教育部補助五千四百六十萬元，工程預計於一一五年上半年竣工。

園舍建築外觀以活潑明亮的黃色搭配咖啡色為主調，營造溫馨、安全且充滿童趣的學習氛圍。校園入口退縮設置緩衝區並採人車分道設計，提升入校動線安全；空間配置依年齡層分層使用，一樓規劃二歲幼兒區、二樓為三至五歲幼童活動空間；三樓多功能活動室可延伸至戶外露臺，提供教學、社團與慶典活動多元運用。各活動室均設有兒童專用廁所、緊急求救系統、監控設備及完整的防火避難設施；一樓配置行政辦公室與廚房，有助校務運作與校園安全管理。戶外空間則以綠意植栽與自然生態為特色，打造適合探索、遊憩的友善環境。

未來日光非營利幼兒園完工啟用後，將可有效紓解桃園區學齡前教保與托育需求，並促進學校、家庭及社區間的合作與連結，期成為在地優質教保據點，讓桃園孩子擁有更安全、友善且高品質的成長環境。