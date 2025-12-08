國教署夏日樂學 115年受理線上申請

澎湖縣馬公國中-潮間帶體驗澎湖傳統「抱墩」捕魚

臺南市蚵寮國小-走訪井仔腳古厝情境式中學習唸謠

臺南市西門實驗小學-府城小小解說員課程，學習以英語傳遞安平文化之美

教育部國教署已連續11年推動「夏日樂學計畫」，迄今累計超過21萬5,000人次受惠。為了避免夏季學習失落，並照顧偏遠及離島學生需求，國教署除了補助各校規劃多元課程，也照顧偏遠及離島學校學生需求，每班可額外補助午餐費新臺幣3萬元，非偏遠學校亦可編列弱勢學生午餐費；114年共有學生約2萬5,000人次受惠。115年夏日樂學計畫已開始受理線上申請，豐富多元的夏日樂學課程內容及影片已上架「夏日樂學CIRN平臺及社團」，歡迎有興趣的學校師生前往點閱。

國教署表示，夏日樂學計畫透過活動式、沉浸式的課程設計，不僅擴展學生學習視野及興趣，更強化學生對於本土文化及家鄉土地的認同。為鼓勵學校踴躍申請計畫方案一「本土語文活動課程」，自115年起，提高每班補助上限至新臺幣10萬元，期讓更多學生走進社區，於日常生活情境中學習母語。

已連續9年辦理夏日樂學計畫的澎湖縣馬公國中，114年課程以本土語結合在地褒歌文化與海洋生態，帶領學生走進西嶼二崁聚落學習褒歌、體驗澎湖傳統潮間帶「抱墩漁法」；在古早褒歌的傳唱中，延續澎湖文化底蘊，同時傳承先民智慧及本土文化，強化學生對於家鄉的認同。

臺南市蚵寮國小則是融入社區特色，開設以「寶貝南鯤鯓」為主題的校本課程，引導學生走進社區，跟著當地居民一起製作虱目魚一夜干、學習以本土語導覽南鯤鯓代天府「囡仔公」銅針插銅幣、金錢壁等傳說。學校將紙上課程轉化為真實可感觸的體驗活動，不僅傳承本土藝術與文化之美，更深化本土教育的實踐與內涵。

臺南市西門實驗小學校長呂翠鈴也分享，為引導學生在自然情境中開口說英語，學校規劃「安平劍獅走讀」及「府城小小解說員」等課程，帶領學生走出教室，實地探訪安平的歷史、文化與生態。透過將英語學習融入生活經驗，讓學生在真實互動中開口說英語，也在傳遞安平文化之餘，培養學生成為具國際視野與跨域素養的世界公民。