國教署建置英檢系統 AI技術強化學生英語口說

彰化縣伸港國中教師指導學生施測英檢系統口說測驗

桃園市壽山高中教師針對學生檢測結果，進行成績解讀與弱點分析

彰化縣伸港國中教師指導學生利用酷英平臺學習資源練習口說

基隆市成功國中學生進行英檢系統口說回答問題測驗

基隆市成功國中學生利用酷英平臺學習資源練習口說.jpg

桃園市壽山高中教師介紹英檢系統英語練功坊口說學習資源.jpg

為了強化數位輔助英語學習，落實2030雙語政策，教育部國教署建置「英語自主檢測系統」，提供國小到大專學生免費英語聽、說、讀、寫全方位的自主檢測功能，並進一步優化英檢系統功能，運用AI技術新增口說測驗內容評分機制，透過開放式題型，檢測學生活用英語的能力。

國教署表示，英檢系統口說測驗新增開放式題型，包含「回答問題」、「依資訊應答」及「看圖敘述」三種題型，貼近真實溝通情境，再搭配AI即時評分，不僅能判斷發音準確度、流暢度、韻律性，還能自動評估回答內容的單字使用量、文法句型的正確性與多樣性，以及內容是否與題目主題相關等多面向的表現評分。測驗後，系統將立即提供個人化的分析結果及自主學習建議，並連結到「英語練功坊」專區，提供字彙、聽力、閱讀、口說及寫作學習資源，讓學生能根據回饋持續練習，並方便教師與家長協助孩子進步。

國教署分享，在彰化縣伸港國中，學生相當認真的參加英檢系統口說測驗施測，讓他們可以在課本之外，實際練習開口說，並瞭解自己英語發音和表達內容的準確性；同時，老師也鼓勵學生利用酷英平臺提供的學習資源，持續複習單字，閱讀文章，擴增英語詞彙與句型，以提升口說表達內容的豐富性。

基隆市成功國中學生也參與了英檢系統口說測驗，測驗內容模擬真實情境對話，全面檢測理解、統整與口語表達能力，精準分析口說表現的單字運用、文法結構及主題掌握，並提供個人化學習診斷。在完成測驗後，經由老師引導學生搭配酷英平臺的延伸學習資源，持續練習句型並與AI聊天機器人對話，對口說與聽力有非常顯著的幫助，也提升持續學習的動力，形成「測驗—診斷—練習—改善」的完整循環。

另外，在桃園市壽山高中，英檢系統口說測驗增加「回答問題」和「看圖敘述」類型後，因題型類似全民英檢及多益口說測驗，更能檢測出學生實際的口說能力。學生在檢測完成後，能下載完整的檢測結果，除測驗成績外，也包含語音內容評分及個人化回饋，方便教師依據測驗結果，協助分析學生作答內容之優缺點，並根據結果推薦英檢系統「英語練功坊」專區內對應的學習資源，讓學生持續練習及精進口說表達力。

國教署表示，將持續鼓勵國小至大專學生利用電腦或平板，以教育雲帳號登入英檢系統預約時段自我檢測英語能力，並運用AI技術優化口說測驗評分機制，讓英檢系統成為國小至大專學生精進英語溝通表達力的學習輔助工具。