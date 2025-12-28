國教署打造安心友善學習環境

教育部昨（二十八）日表示，為讓全國中小學生擁有更安全、更舒適、更充滿活力的學習場域，行政院自一一三至一一四年投入二十億元支持教育部國教署推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，目前已完成超過六百五十件改善成果。

國教署表示，這筆經費的挹注，讓許多校園能更進一步提升環境品質，使孩子每天走進校園時，都能感受到更安心、更愉悅的氛圍。

在屏東南方，佳冬國中在排水改善後，雨天行走也不再擔心濕滑，孩子上下課的步伐自然更加輕鬆。老師分享，看見孩子們在放學鐘響後成群結隊、毫無顧慮地穿梭於煥然一新的通廊時，「感覺校園整個亮了起來」。更新後的動線讓教室間的往返更順暢，也讓孩子在日常行走中多了一份安心與活力。

高雄市的正興國小，校園裡原本鏽蝕的女兒牆更新為線條簡潔且安全性更高的鋁合金欄杆，帶有鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感。早上上學時，一些低年級孩子會邊走邊摸著藍色欄杆上的圖案，開心地說「像小鳥在陪我一起走路」，讓孩子在校園裡活動時更自在、更放心，彷彿整座學校都跟著呼吸了起來。