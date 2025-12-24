國教署持續推動創新教學獎 115年度評選即日起徵件

115年度創新教學獎評選徵件海報

金質獎獲獎團隊與國教署黃瀞儀主任秘書合影（花蓮高商）

美容美體實務課程，教師引領學生做中學（達德商工）

數學結合密室設計，教師與學生課堂討論（彰化女中）

教育部國教署表示，為了鼓勵教師活化課堂教學、精進班級經營，並引導學生樂於學習，國教署自98年起持續推動「創新教學獎評選」，並分為「團體獎」及「個人獎」兩大類別。今年(114年)創新教學獎評選在各校踴躍參與下，教案收件46件，其中團體獎13組、個人獎33件。經過初選、複選及決選三階段激烈角逐，最終3組團隊及7位教師脫穎而出；團體獎最高可獲10萬元獎金，個人獎最高可獲5萬元獎金，另115年度「創新教學獎評選」即日起開始徵件，可至活動平臺查詢。

114年度團體獎評選由國立花蓮高商教師邱亦縈、林美儒、陳麴合、林明穎、賴士鈞及林怡菁組成的教學團隊獲得，以《情緒之抒—與孤獨相處（行動科技跨域素養教學設計）》拿下金質獎，課程內容整合國英語文、生涯輔導及資訊科技等科目，並聚焦社會情緒學習（SEL）議題，輔以ChatGPT、Bing Image Creator、Suno等AI工具，讓學生在人文與科技的交織中，理解孤獨並非負面情緒，而是一種自我探索的機會。

個人獎評選分為一般科目組及專業科目（含實習科目）組，一般科目組金質獎由國立彰化女中教師王文惠，以《數學x密室逃脫—跨學科的沉浸式挑戰》奪得，該教案強調學生團隊合作，結合彰化在地文化及SDGs等主題，設計關卡或闖關解謎，將數學概念轉化為實際問題，提升學習興趣與應用能力。

專業科目（含實習科目）組則由彰化縣私立達德商工教師施宜伶奪得金質獎，其教案《「美」麗從「家」-志工展新「藝」》，教師將學習場域從教室延伸至家庭與社區，學生學習專業知識的同時，將所學應用於長者服務與弱勢關懷，增進學習成就及社會參與，與108課綱「共好」的精神相互呼應。