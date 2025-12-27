國教署推文化學習場域 原民智慧扎根校園

屏東縣古華國小師生與耆老共學傳統家屋立柱及上梁儀式 (教育部提供)

桃園市僑愛國小小導覽員向來賓介紹傳統望樓文化意涵與功能 (教育部提供)

桃園市僑愛國小在校內打造泰雅文化園區，建構家屋、望樓、烤火寮等傳統建築 (教育部提供)

屏東縣古華國小打造南排灣族特色建築龜甲屋，使用天然材料建構而成 (教育部提供)

教育部國教署自109年起推動「原住民族文化學習場域計畫」，以校園作為文化扎根起點，透過課程與空間的共同營造，讓原住民族知識在學生的日常學習與生活情境中自然展現。計畫每校最高補助200萬元，引導學校回到在地文化脈絡，邀請部落耆老、文化工作者、師生與社區共同參與場域規劃，將傳統智慧、建築工法與文化精神融入校園景觀與教學活動。

國教署指出，計畫推動五年來已補助近90所學校，累計投入經費達1.6億元。各校依族群文化特色，透過家屋建構、文化展演空間營造及族語學習場域設置，逐步將校園轉化為兼具文化深度與教育功能的學習環境，不僅拓展學生接觸原住民族文化的機會，也支持教師在課程中融入族語、生活技藝與文化意象，使文化傳承與教育創新在校園內相互牽引、持續生根。

屏東縣古華國小在部落耆老、工藝師與家長的協力下，共同建造南排灣族Kuabar傳統建築龜甲屋，並將其視為「活的文化教材」。學生透過參與建造、整理建材與觀察工法，實際體驗排灣族的建築智慧與生活美學。教師也將家屋議題融入社會、自然、藝術與語文等課程，帶領學生從結構設計、材料選擇到文化象徵進行跨領域學習。家屋的興建過程深化了學校與部落的連結，學生在耆老與職人的指導下，理解合作與傳承的意義，也透過就地取材的實作課程，體會永續利用與環境共生的精神。如今，這座家屋已成為校內文化教育與日常課程的重要場域。

桃園市僑愛國小則建置家屋、穀倉、望樓、烤火寮與雞舍等五大文化場域，打造兼具學習與展示功能的泰雅文化空間。這些場域讓學生能近距離接觸傳統建築與生活智慧，也成為教師、耆老與工藝師共同授課的空間，使文化教育在校園生活中自然發生。學校並培養原民學生擔任導覽員，向訪客介紹家屋三石灶、穀倉高架等設計背後的文化意涵，體會泰雅族敬天、團結與共享的精神，逐步建立文化自信，也促進不同族群間的理解與尊重。

國教署強調，原住民族文化的傳承不應侷限於教材閱讀或靜態展示，而應透過具體行動融入學生的學習歷程。未來將持續以課程為核心，鼓勵學校結合部落耆老、在地職人與社區文化力量，共同打造能讓學生「親身參與」的文化學習場域，使校園成為民族精神扎根與延續的重要基地，讓原住民族文化在世代學習中自然傳承。