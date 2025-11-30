國教署推本土教育 近九千萬補助全國多元學習活動

現存唯一的坑道式榴彈砲陣地，又名為震東坑道

獅山砲陣地導覽人員為學生進行坑道歷史的解說

學生享受玩「雲林好額人」的樂趣

教師結合本土語文課程，讓學生體驗VR沉浸式教材「認識校園」

為了培養學生本土意識並提升其學習本土語文的動機，教育部國教署持續補助各直轄市、縣市政府辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」，以及教師與學生多元相關活動計畫。每學年度補助近9,000萬元，支持近400所學校，邀請本土相關產業業師到校開設課程；300多所學校參訪館所，或邀請傳統藝文團體到校展演，並結合科技導入、在地資源與傳統文化體驗，以多元學習活動涵養學生於生活情境中探索及應用本土語文的興趣與能力。

金門縣賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生們對家鄉的情感連結與文化傳承意識，帶領學生從獅山砲陣地出發，認識金門現存唯一的坑道式榴彈砲陣地；透過專業導覽，從「金門學」的角度深入了解在地歷史、人文背景與傳統民俗，進而認識金門深厚的常民文化底蘊；並結合學生親手製作的風獅爺紅龜粿，增進學習的深度與趣味性。

臺北市政府教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材，讓學生透過擬真的沉浸式學習體驗，提升對本土語文的學習動機。這兩套教材更結合108課綱的品德教育與海洋教育議題，讓本土語文學習能與科技趨勢同步，變得更多元且有趣。

雲林縣政府則開發出全國第一套臺灣台語桌遊教具《雲林好額人》，並分送至全縣各國民中小學供教學使用。此套桌遊融合本土語言、地方文史及品德教育元素，讓學生能從充滿趣味性的遊戲過程中，認識雲林縣20鄉鎮市的文化風情與特色，寓教於樂，在潛移默化中學習語言與認識鄉土文化。