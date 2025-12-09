國教署擴大補助 推動特教資源班設施設備優化

高雄市忠義國小以「美感融合、友善共學」為核心理念，進行資源班全面升級改造

苗栗縣後龍國小多功能白板結合大尺寸教學螢幕，使教室使用更具彈性

臺北市大橋國小完善的空間設計亦提供親師生召開IEP會議的溫馨場域

高雄市忠義國小教室重新規劃為一大兩小教學區，搭配可調式梯形桌椅與教師跑班教學模式，兼顧彈性與實用

為了落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署於113年至114年度持續推動改善及充實高級中等以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校規畫前瞻及多功能之教學空間。113年度補助各直轄市及縣（市）政府改善94所高級中等以下學校的資源班教室，挹注經費7,718萬元；114年度則擴大補助至142所學校持續優化特殊教育設施設備，挹注經費1億428萬元。透過計畫的推動，國教署期望進一步提升特殊教育學生的學習環境品質，展現融合教育與適性發展的落實成果。

廣告 廣告

國教署以臺北市大橋國小為例，透過計畫補助，完成資源班設施設備全面更新，使整體環境更加寬敞明亮，營造舒適友善的學習氛圍。優化後的教室規劃為感覺統合區、閱讀角與資訊學習區等多元學習角落，讓學生能依需求進行個別化學習與休憩活動；並新增平板電腦與互動電子白板，提升教學的靈活性與互動性，培養學生的自主學習能力。校長陳曉慧表示，完善的空間設計亦提供親師生召開IEP會議的溫馨場域，使溝通更有效率，支持學生達成個別化教育目標，整體改善成效顯卓。

苗栗縣後龍國小也透過本計畫的挹注，打造兼具多功能與舒適氛圍的學習空間，包含新增隔間拉門、收納系統櫃與多功能白板，並結合大尺寸教學螢幕，使教室使用更具彈性；另鋪設木紋地板與彩色窗貼，營造明亮溫暖的環境，讓孩子在安全舒適的空間中學習。校長莊忠賢表示，這次改善不僅是空間的更新，更是融合教育精神的實踐。教師與專業團隊也一致認為，新空間促進了課程多元化與彈性化，成為孩子學習與成長的溫馨角落。

高雄市忠義國小則以「美感融合、友善共學」為核心理念，進行資源班全面升級改造，開啟融合教育新篇章。校方將教室重新規劃為一大兩小教學區，搭配可調式梯形桌椅與教師跑班教學模式，兼顧彈性與實用；情緒轉換區則以木作圖書牆進行區隔，提供安靜舒緩空間；晤談區設有圖書展示牆，兼具美感與隱私，成為親師生安心交流的平臺。學生休憩區融合塗鴉牆與主題式收納牆，兼具趣味與教育性；自主學習區則結合圖書展示牆與電腦角，鼓勵學生自主探索學習。學校亦設置教學共備工作區，提供教師備課與教具整合空間，有效提升教學合作與效率。校長蔡翠萍表示，希望藉由空間的美感設計，淡化資源班的標籤，讓所有孩子都能在友善、溫暖的環境中一同學習與成長。