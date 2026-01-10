國教署攜手靖娟基金會 強化幼兒安全教育

幼兒安全教育參考教材操作手冊 (教育部提供)

幼兒安全教育系列動畫 水域安全 (教育部提供)

幼兒安全教育系列動畫 交通安全 (教育部提供)

幼兒安全教育系列動畫 防墜安全 (教育部提供)

為強化幼兒安全教育、培養基本自我保護能力，教育部國民及學前教育署與靖娟兒童安全文教基金會合作，製作「幼兒園安全教育參考教材操作手冊」、「幼兒園安全教材」及「幼兒安全動畫」，並上架於全國教保資訊網，提供教保服務人員教學參考運用，將安全教育向下扎根，讓幼兒在生活情境中自然學習安全知識。

國教署表示，學前教育是幼兒學習與發展的重要關鍵期，在此階段建立良好的生活習慣與安全觀念，有助於孩子日後的成長與學習。為協助幼兒建立正確的安全意識，教育部委託靖娟基金會依幼兒生活經驗編製安全教育教材，內容涵蓋交通、水域與防墜安全等面向，引導教保服務人員將安全教育融入日常課程與活動，提升教學現場的安全教育專業知能。

廣告 廣告

在交通安全教育方面，教材依幼兒日常行走情境設計，協助教保服務人員教導幼生基本的交通安全守則，包括「專心行走不奔跑或衝出馬路」、「優先走在人行道、騎樓及斑馬線」、「無人行設施須靠邊行走」、「外出時牽握大人並走在大人內側」、「穿越道路做到停、看、聽」等基本原則。

水域安全教育則著重於提升幼兒的情境辨識與求助能力，引導幼生認識「泳池周邊需有安全防護措施」、「準備合適的衣著配備」、「遵守安全規範」、「發現有人溺水應立即通知大人」，以及「水域活動皆需大人陪同看顧」等重要觀念，以避免發生危險。

防墜安全教育方面，教材透過動畫呈現幼兒在家中、校園及戶外可能遇到的高低落差環境，協助幼生學習「辨識可能跌落、墜落的地方」、「注意環境高低落差與間隙」、「採取正確方式保護自己避免跌落」。動畫以具體場景與行為示範，引導幼兒在生活中主動察覺風險並採取安全行動。

國教署指出，安全教育應從幼兒階段開始扎根，讓孩子在日常生活中自然養成良好的安全行為。相關幼兒安全教材與動畫已置於全國教保資訊網，提供全國教保服務人員與家長參考使用。家長也可以透過「幼兒安全動畫」與孩子一同觀看、討論，將安全教育落實於家庭生活中，為幼兒打造更安心的成長環境。