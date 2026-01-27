國教署舉辦全國特教中央輔導員培訓 精進特教未來

國教署舉辦特殊教育中央輔導團輔導員專業培訓

教育部國教署在桃園市立大園國際高中舉辦特殊教育中央輔導團輔導員專業培訓，來自全國各地共54名學前至高中教育階段的輔導員齊聚，完成連續2日的培訓課程，包含「數位科技」、「社會情緒學習（SEL）」、「通用設計學習（UDL）」與「合理調整」等創新與核心主題課程，強化輔導員專業與實務能力，為未來特教面臨的挑戰提前作好準備。

教育部表示，國教署113年8月成立特殊教育中央輔導團，並依輔導對象及任務分為五個分團，涵蓋的教育階段從學前至高中，輔導對象包含直轄市、縣市地方輔導團及教育部主管學校，並依據「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣（市）政府提升高級中等以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持作業要點」，補助直轄市、縣（市）政府成立輔導團、相關資源中心及辦理相關研習活動，114學年度共核定經費3.56億元。

廣告 廣告

國教署指出，本次培訓課程內容多元且紮實，首日上午由國立臺中教育大學助理教授楊智為以「數位學習教育趨勢」為題，介紹科技輔具與數位教學工具的應用，強化輔導員科技整合的領導力；國家教育研究院副研究員林哲立則以「社會情緒學習（SEL）」為核心，帶領輔導員探討如何以溫暖且具包容性的方式，建構校園情緒支持系統，並推動兼顧學生心理需求的教學策略。

下午的課程聚焦於特殊教育的核心理論與政策實務，由國立臺灣師範大學名譽教授盧台華講授「通用設計學習（UDL）理論與實施」，闡述UDL的理念與要義，協助輔導員理解如何設計能包容所有學生的學習方案，延續並深化首日培訓的專業能量。

次日由國立嘉義大學院長陳明聰主講「合理調整的推動與落實」，透過政策說明與案例分享，加強輔導員對於合理調整之專業判斷與操作能力，爲即將啟動的合理調整措施作準備，促進特殊教育支持措施的有效落實。