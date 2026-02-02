國教署英語檢測系統 免費使用

彰化縣伸港國中教師指導學生利用酷英平台學習資源練習口說。（教育部提供）

記者王誌成∕台北報導

為強化數位輔助英語學習，教育部二日表示，國教署推出「英語自主檢測系統」，支援國小至大專學生免費進行英語聽、說、讀、寫的自主檢測，並優化英檢系統，運用ＡＩ技術新增口說測驗評分機制。測驗內容包括「回答問題」、「依資訊應答」及「看圖敘述」，貼近真實溝通情境，並即時評估發音、流暢度、文法等多方面表現，提供個人化分析和學習建議。

彰化縣伸港國中學生認真參加測驗，實際練習口說，老師鼓勵利用酷英平台資源持續複習。基隆市成功國中同學也參與測驗，模擬真實對話情境，並在老師引導下利用延伸資源進行練習，形成「測驗｜診斷｜練習｜改善」的循環。

廣告 廣告

桃園市壽山高中則新增「回答問題」和「看圖敘述」類型，檢測學生實際口說能力，並提供完整檢測結果和個人化回饋，幫助教師分析學生表現，推薦相應學習資源。

國教署指出，將持續鼓勵學生利用電腦或平板登入英檢系統，自我檢測英語能力，並運用ＡＩ技術優化口說測驗評分，讓英檢系統成為學生提升英語溝通能力的學習輔助工具。