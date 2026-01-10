國教署補助原民實驗教育 巴楠花中小學展現成果

低碳單車之旅前往恆春半島

為深化原住民族教育精神、落實文化本位課程理念，教育部國教署持續補助高雄市立巴楠花部落國民中小學辦理113學年度「Bunun：多族」實驗學校建置12年一貫課程發展計畫。持續鼓勵學校推動原住民族實驗教育。113學年度該校透過祭儀課程、行動學習與文化實作，進行原住民族實驗教育，課程教學模式展現了原民教育深耕土地、結合學習與生活的具體成果。

巴楠花部落國中小的課程架構，以布農族小米生長週期與祭儀文化為核心，建構「四祭四學力」課程架構，依循秋、冬、春、夏的學習節奏，將文化儀式轉化為完整學習歷程。學生得以透過祭儀體驗、身體行動與文化實作，理解布農族萬物有靈、天地人共存的世界觀，使文化精神自然融入校園日常，具體落實文化本位的原民教育理念。

巴楠花部落國中小於秋學祭課程中推動服務學習，學生走入部落社區參與長照關懷行動

在秋學祭課程中，學校結合服務學習，引導學生走入社區參與長照關懷，培養責任感與回饋土地的價值意識；冬學祭則發展「單車旅人」課程，學生以自行車進行部落與周邊地景踏查，從行動中認識環境議題、交通安全與減碳概念，將永續發展落實於生活實踐。

春學祭以「敬山學習」為主軸，透過登山與自然觀察，引導學生尊重山林、理解生態倫理，深化與土地的連結；夏學祭則推動跨族群交流學習，安排學生與不同族群進行文化互動，拓展多元文化視野與理解深度。

巴楠花部落國中小學生於「秋學祭－進倉祭」課程中，祝福小米。

巴楠花部落中小學莊宜螢教務主任表示，學校推動原住民族實驗教育邁入第八年，致力於將布農族傳統文化智慧，轉化為具備現代視野的跨學科課程。學校透過獨特的「四祭」戶外場域行動學習，引導學生從身體感知出發，深化生活與學習的連結；並落實「自主專題課程」，在探究與解決問題的歷程中，建立學生扎實的邏輯與統整能力。奠基於八年來的豐碩成果，巴楠花預計於115學年度向上延伸招收高中部。期許透過更完整的ING-文化、科學、永續之12年一貫學制課程統整規劃，因應氣候變遷下知識與人才培育，延續以文化為底蘊的PBL學習模式，持續培育兼具在地自信與國際素養的C-STEAM跨領域知識型技藝人才。

春學祭敬山學習課程。地點：卑南主山—培養布農族南遷後，高雄地區追尋祖跡意識

國教署表示，將持續推動支持學校型態原住民族實驗教育政策，透過經費制度，鼓勵高中以下之學校辦理原住民族實驗教育。盼透過政策引導，協助學校推動原住民族實驗教育，深化學生文化認同、建立學生自信，培育新世代族群文化傳承者。

冬學年終季。由祭司向神靈宣告土地將要開墾，銘記與月亮的約定

資料來源：教育部