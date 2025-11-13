國教署補助汰舊換新身心障礙學生交通車

國教署補助各直轄市及縣市政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新。（圖：教育部提供）

為保障身心障礙學生的學習權益，提供更安全、便利的交通服務，教育部國教署於一一四年度編列總經費新台幣4,687萬2,800元，補助各直轄市及縣市政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新計畫，共計汰換十九輛專用交通車，讓學生能在更友善、安全的環境中順利就學。

國教署指出，身心障礙學生因行動不便或健康狀況特殊，常需依賴學校提供交通接送服務。為強化各地學校交通安全及服務品質，國教署依據《身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法》，每年補助地方政府汰換老舊交通車，確保車輛符合安全標準並具備無障礙設備，降低交通風險、提升乘車舒適度。

一一四年度補助對象涵蓋全臺共十二個縣市，包括新北市、桃園市、臺中市、高雄市等4個直轄市，以及基隆市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣等八個縣市，總計汰換十九輛交通車。這些新車多配備無障礙升降設備、安全固定系統及冷氣空調等設施，能有效提升乘車安全與舒適度，減輕家長及學校接送壓力。

國教署表示，該計畫補助不僅是更新交通車輛的硬體設備，更象徵對「教育平權」理念的落實。讓每一位學生—無論身體條件如何—都能在安全、有尊嚴的環境中享有受教權，是政府長期努力的方向。

未來，國教署將持續編列預算推動交通車汰舊更新計畫，並視地方實際需求提供專案補助，協助學校改善交通接送服務。國教署強調，將持續整合中央與地方資源，打造更完善的無障礙學習環境，確保身心障礙學生的交通安全與學習權益，讓愛與關懷成為孩子上學路上最堅實的後盾。