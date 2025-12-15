國教署辦學前融合教育輔導增能研習 為幼教師增能

園所舉辦家長成長活動繪本分享。(教育部提供)

魏淑芬主任線上分享親師溝通方式。(教育部提供)

教育部國教署自109學年度推動「融合教育輔導計畫」，系統性協助教保服務機構規劃融合教育環境，截至114學年度，累計有231園次參與，而國教署持續為園所增能，今年(114年)舉辦「學前融合教育輔導增能研習」，邀請苗栗縣永貞國小附設幼兒園退休主任魏淑芬擔任講師，以「特生家長的親師溝通與關係經營」為題，以從事幼教工作在心理層面的觀察及實務經驗進行分享，線上研習吸引超過4百位教保服務人員及輔導教授參與。

魏淑芬主任從家長與教師的面向出發，說明家長在面對自己的孩子為特殊需求幼兒時，常會感到焦慮、擔憂與自責。她強調，若教育人員能以同理心，多給予理解與尊重，並與家長建立彼此信任的關係，將有助於支持幼兒的學習與成長。她並以實務案例，說明老師如何透過多元活動設計，發掘幼兒的優勢，讓善於觀察、喜愛音樂、熱衷畫畫或努力跑步的特殊幼兒，都有機會展現自信、主動參與，進而提升和同儕的互動。此外，她指出透過觀察幼兒特質、家庭互動與背景，選擇更合適的親師溝通方式，並提供家長在家可延伸的具體作法，對幼兒的支持能更加連貫一致，使其獲得更穩定的陪伴。

同時，她也分享如何透過家長團體、志工參與及家長成長課程等多元活動，鼓勵家長走進幼兒園，讓家長有機會了解幼兒園運作方式，也能與其他家長建立夥伴關係，形成支持網絡。

國教署表示，將持續辦理學前融合研習與交流活動，協助教保服務機構營造友善共融環境，建立親師生友善的互動。