國教署辦科技中心教師赴日參訪 拓展科技教育新視野

參訪TOYOTA產業技術紀念館

兵庫大學附屬中小學參訪

同志社中學數學科展示區擺放多樣有趣的數學教具，讓學生能自行體驗學習

為了精進全國自造教育及科技中心教師的科技教育專業與實務，國教署首次辦理本類科教師國際參訪，由國立高雄師範大學及國立臺灣師範大學規劃，帶領22位科技中心教師出國交流，深入了解日本STEAM及科技教育發展現況。

教育部國教署國中小教育組組長蔡宜靜表示，這次是首次辦理相關參訪，由高師大及臺師大規劃，帶領22位科技中心教師代表前往日本大阪、奈良、兵庫、京都及名古屋等地，與田原本中學、兵庫教育大學、同志社中學等3所學校進行教育參訪與學術交流，並觀摩2025大阪世界博覽會及TOYOTA產業技術紀念館，深入了解日本STEAM及科技教育發展現況。

廣告 廣告

國教署表示，日本中學課程中的「技術・家庭」科目，與臺灣科技領域相似。近年日本政府推動GIGA School（Global and Innovation Gateway for All）政策，提供每位學生皆配有平板或筆電，輔以高速網路環境，促進日本教育的數位化轉型，藉由參訪借鏡日本科技課程推動經驗，提供各縣市科技中心規劃課程參考。

教育部表示，這次參訪日本3間學校，其中田原本中學運用生成式AI融入課程，教師為協助學生與科技對話的引導者，引導學生運用工具學習；兵庫教育大學為日本政府指定教師培育重點大學之一，校方以「社會5.0」為願景推動STEAM教育，學生透過合作、測試與成果發表深化學習，在日本學校參訪中，教師們對於探究與實作課程設計，更進一步思考教師於課程中扮演角色。一同參訪的臺北市石牌科技中心周老師分享，日本教師普遍強調「帶著學生解決問題」，並鼓勵學生發表成果、相互分享與學習評價，營造積極正向的學習氛圍，與新課綱理念相符，可再透過科技中心量能，持續引導教師落實。

在擁有150年歷史的同志社中學參訪中，教師們發現各領域的教學皆設有專屬教室，由該領域教師自行布置，學習環境如同小型博物館，激發學生探究興趣。嘉義縣民雄科技中心何老師觀察到，該校課程涵蓋人文、科學與創意設計等面向，讓學生能依照個人的學習興趣，漸近進行較深入的研究，並從錯誤中反思、在合作中成長，這正是科技教育的核心精神。

教育部指出，這次參訪行程內容豐富，促進臺日教師深度交流，啟發多元思維。科技中心參訪團未來將於北、中、南三區辦理「日本交流參訪團」的經驗分享，將所學轉化為課程創新能量，並擴散延伸到國內其他學校，推動我國科技教育邁向新世代，開創更多跨域學習與國際合作契機。