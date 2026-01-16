國教署「送愛到地方」計畫 強化教師菸害防制知能

為了落實「無菸校園」與「無檳校園」政策，教育部國教署積極推動校園菸檳危害防制教育。114學年度透過「送愛到地方」增能輔導計畫，深入各校園舉辦講座與工作坊，強化教師對菸品、檳榔危害的認識，尤其針對新型態菸品，如電子煙、加熱菸，以及俗稱「喪屍煙彈」、含有「依托咪酯」等毒害類菸品的認識，協助教師掌握新資訊，並提供相關資源，強化學校教學與防制策略。

教育部表示，「喪屍煙彈」為近年青少年間流行的新型電子煙，因外觀新奇、氣味多變且易於隱匿，對校園學生健康構成嚴重威脅。行政院已公告其所含成分依托咪酯為二級毒品，警務單位依法加強查緝；另依《菸害防制法》規定，學校全面禁止各類菸品進入校園；對此，國教署積極推動健康促進學校，透過「送愛到地方」增能輔導，提升師生對菸檳危害的警覺與防制能力，強化健康行為，引導學生堅定拒絕外觀多變卻暗藏危害健康的各類菸品與檳榔。

國教署表示，「送愛到地方」計畫委由國立陽明交通大學辦理，邀請專家學者組成輔導團隊，前往全國各縣市舉辦「菸檳防制教育教師增能輔導」及「校群推動工作坊」。活動主題聚焦於「共創共學之菸檳防制推動策略及資源」與「拒菸檳教材資源實作體驗」，協助教師掌握最新防制趨勢與教學方法，戳破假面菸檳的誘惑手法，並鼓勵校群間交流合作，共同營造健康無菸的校園環境。

「送愛到地方」計畫自114年12月起至115年4月20日止，採實體與線上並行方式辦理，希望透過系統性輔導與資源整合，提升第一線教育人員的專業知能，進而引導學生遠離菸檳危害，守護下一代的健康未來。如需更多資訊，請洽國立陽明交通大學菸檳防制計畫團隊，或加入官方LINE帳號（ID：@948obaxo）獲取最新資源與活動訊息。