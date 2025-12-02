國教輓歌3／行政調查還清白再被惡搞考績 校事會議苦主淚吼誰敢當老師

「校事會議」苦主阿愷（化名）6月曾受CTWANT專題訪問，大吐在校事會議遭惡整苦水。（圖／周志龍攝）

「校事會議」讓原先人人稱羨的教師工作不再誘人，不少經歷其中的老師即使在行政調查後洗刷冤屈，也早已對教育心灰意冷。一名曾向CTWANT投訴的教練苦主近期才剛甩開校事會議泥淖，校方卻沒打算放過他，除了扣減考績外，還把人移送調查站，「不可能輕易放過你」他二度站出來點破「校事會議」被有心人連環設局，把校園搞成煉獄。

7月刊出的CTWANT「校園瞎搞」探討校園亂象專題中，一名桃園市公立高校體育校隊教練阿愷（化名）便投訴，直指校內含自己共4名體育教練，因為看過太多學生不善理財，即使領了補助或獎學金，撐不到新學期繳學雜費時刻，就先買球鞋、手機等花個精光，開學後只好黯然休學打工去，這可讓教練痛在心中，因此在學生與家長書面同意之下，學生領獎學金後，交由教練代繳新學期學雜費，餘款全數退還學生簽收。

廣告 廣告

看似「雞婆」的熱血教練行為，卻為教練們惹上大麻煩，阿愷與同事們先後被控「業務侵占」、「偽造文書」、「使公務員登載不實」等指控。然而弔詭的是，教練群被控「業務侵占」等案件活脫脫該是刑事問責，校方卻先採行政程序「私設刑堂」啟動「校事會議」模式，約詢了幾名學生後發現學生群口徑一致，稱家長和自己都同意教練代繳學費、繳費證明和差額也早退還了，反倒讓校方據此稱「隔離訪談多名學生竟口徑一致，恐有串供之嫌」把阿愷等人停聘了2個月要求遠離學生。眼見阿愷沒了大半薪水，太太表面不忍苛責，但幼兒嗷嗷待哺、咬牙苦撐家計可是心在淌血，只能「吃老本」度日。

而後事件一路以「校事會議」程序進行，阿愷等人被「建請解聘」，他當然不服而申覆，教育部國教署因此浩浩蕩蕩組了個12人小組多次訪視，儘管終局扭轉而拍板全數「申訴不成立」，教練群也回歸正常上班，名譽看似恢復了，「但沒完沒了的還在後頭」阿愷回想起惡夢，魁武身材卻仍不禁顫抖。

一座宛如公園般的高校內竟有多名教練遭移送市調處，讓綠意盎然的校園蒙塵，苦主直言更令人不寒而慄地是「還有好多這種案例」。（圖／周志龍攝）

原來公校因著《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，每年8月左右會考核教師與教練前一學年的表現，而阿愷等教練因配合行政調查曾無奈被迫「停聘」2個月，這段期間教練群被迫無法工作，儘管沉冤得雪，過幾個月打考核時，校長卻反批他們曾有2個月「未服務」因而以「四條二」乙等考核，相比所有在職老師幾乎百分百妥妥的「四條一」甲等考核，不只年終獎金少了新台幣10萬起跳，「更是在羞辱人」他氣到至今拒絕簽收考核通知。

更有甚者，阿愷獲悉即使行政調查沒事了，他與同事們竟被校方進一步移送到桃園市調處，不少學生紛紛被以「證人」約詢，這可把18歲青年們嚇壞了，自己儘管知道實情站得住腳，才剛經歷「校事會議」風暴後又遇到司法「全餐」伺候，「教書搞成這樣誰受得了」他直喊救命。

一位未具名師培學者對此怒批，一般「停聘」是對師生暫時隔離的極端措施，本身就已經因「有罪推定」前提與侵害教師工作權而備受考驗，像阿愷等人配合學校命令停聘了，之後調查也證實是烏龍一場沒這件事，回來上班後還被挖這兩個月「沒有工作事實」當成校方不予甲等考核的藉口，「這根本是連環套」他直指教育界安逸慣了「校長心思都在整人」。

「校事會議」苦主阿愷（化名）挺過行政調查，卻得繼續面對考績不利與移送市調處，想起背後似乎有雙黑手惡整，他已身心俱疲。（圖／周志龍攝）

阿愷感嘆，反觀電視節目常見一些現職公校「網紅」教師，不只大大方方上節目通告爽賺外快，不少通告是學校一般上班時間錄影不打緊，細聽內容爭議言論更是令人搖頭，卻從未見得受到「校事會議」等行政調查及懲處，這才是坐實了校事會議「自助餐」式胡亂「開槍」，毫無邏輯與正義可言地掃掉多少冤枉老師，「你敢當老師嗎」他不忍下一代再入教師煉獄。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

國教輓歌2／校事會議成私設刑堂 專家批莊國榮如「地下部長」辣手毀杏壇

柯文哲案法庭直播變錄播 張啓楷批司法倒退：25年前蘇建和案都直播