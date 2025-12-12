國教院研討會 探討教科用書與戰後原住民族轉型正義

國教院舉辦教科用書與戰後原住民族轉型正義研討會

國教院舉辦教科用書與戰後原住民族轉型正義研討會-汪明輝老師現場吟唱

國家教育研究院今天(12日)舉辦「教科用書與轉型正義教育研討會」，邀集各級學校教師、教科書出版業者及教育工作者，共同探討相關議題的教材呈現與教學實踐，希望能支持教育現場將轉型正義觀念有效融入課程與教學。

今年研討會以「戰後原住民族轉型正義」為核心議題，由教科書研究中心與原住民族教育研究中心共同規劃，呼應行政院「戰後原住民族轉型正義強化方案」，期望透過跨領域學者與實務工作者的研究分享，使教育界更深入理解戰後原住民族所面臨的歷史情境、壓迫經驗與復原歷程，促進教科書內容的更新與教學觀點的轉化。

林從一院長致詞時表示，推動教科用書融入轉型正義教育議題，國教院始終站在第一線，隨著檔案史料的公開與研究，期望學生能以更開闊的視野思考以深化公民素養。監察委員范巽綠指出，近年國教院持續致力於將民主化與轉型正義融入教材編寫的研究，國立臺南女中運用國家發展委員會檔案管理局的檔案資料發展白恐地圖，都是轉型正義與人權教育的創新教學示例。國立臺灣師範大學地理系教授汪明輝以吟唱鄒族歌謠開場，強調原住民族轉型正義在教科書中的重要性，期盼國教院持續推動，讓國人更深入理解過去的歷史。

本次研討會共規劃三個主題場次，從不同角度回望戰後國家政策對原住民族造成的深刻影響，包括探討政府措施對部落社會結構與生活方式的衝擊、透過政治檔案重新檢視原住民族重要政治案件、以影像紀錄呈現白色恐怖對原住民族菁英及其家庭所造成的長期創傷，以及族人展現的生命韌性。

除了研討會外，國教院亦推出「鄒之春神—高一生56封家書特展」，展出高一生先生的多封家書、藝術創作，以及其後人與學者的出版作品。展期跨越國際人權日，期盼透過展覽讓更多民眾理解高一生命經驗所折射的時代處境，並看見戰後原住民族在國家暴力陰影下展現的歷史創傷、文化力量與持續復原的精神。