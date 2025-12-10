國教院社會情緒學習國際論壇 鏈結全球

國家教育研究院社會情緒學習國際論壇 鏈結全球

國家教育研究院於臺北院區國際會議廳舉行「2025年社會情緒學習國際論壇暨成果發表會」。邀集國內外學者專家與教育實務工作者齊聚一堂，透過多元視角與跨國交流，共同研討社會情緒學習（SEL）之研究發展與課室實踐。

林從一院長致詞時也提到AI與SEL看似相對的概念，但SEL素養與AI素養兩者可相輔相成，成為現代公民應對未來多變時代的必備能力。自今年2月教育部頒布「社會情緒學習中長程計畫」後，國教院即設立「社會情緒學習研究室」，積極推動多項研究與發展工作，旨在建構具在地脈絡的SEL課程與教學支持體系，促進情緒教育於校園扎根。

論壇首日聚焦AI輔助社會情緒學習之創新應用，並辦理各學習階段「教案成果發表會」，展示教師將SEL融入不同學科之教學實踐，呈現跨領域整合與創新課程設計成果。次日則進一步擴大至跨文化層面，邀請國際學者分享研究成果與實務觀察，提供臺灣推動SEL的重要參照。

新加坡南洋理工大學Betsy Ng博士以「跨文化SEL與學習動機建構」為題，從跨文化觀點解析SEL五大核心能力，並結合自我決定理論（SDT）中的自主、能力與歸屬感，說明支持學生基本心理需求可強化其內在動機與情緒調節能力。Betsy Ng博士也介紹小學同儕支持計畫的研究成果，指出同儕介入與SEL能力養成具有相輔相成效果，對學習動機與人際互動均具正向影響。

日本法政大學渡邊彌生教授則以「AI世代的情緒理解與跨文化適應」為題，探討生成式AI與VUCA時代中學生情緒識讀所面臨的挑戰。渡邊教授指出，線上互動減弱非語言訊息，使情緒判讀更具難度，建議透過Yale Mood Meter等工具協助學生提升情緒辨識的精準度。渡邊教授亦分享日本SEL學會近年在媒體推廣、學術研究及AI情緒素養應用方面的發展，作為培養新世代社會情緒能力的多元策略。