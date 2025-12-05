國教院與高教學會 合辦高教國際研討會

永續、國際化與AI發展-國教院與高教學會合辦高教國際研討會大合照

國家教育研究院與臺灣高等教育學會今天(5日)共同舉辦「永續發展、國際化與人工智慧」高等教育國際學術研討會，本次研討會以永續發展、國際化與人工智慧三大主題作為核心，回應聯合國永續發展目標（SDGs）及 AI 科技浪潮下的教育轉型需求。

國家教育研究院院長林從一在開幕致詞時表示，這次活動為國教院與臺灣高等教育學會長期合作的重要里程碑，雙方探討「智慧學習」，並強調AI與人類智能的偕同運作，發展具自我學習與自我優化能力的高等教育體系。透過AI與人類智能的協作理念，高等教育不僅能重構知識生產的核心邏輯，更能促使學習者、教師與AI共同參與問題定義、知識創造與決策實踐，並形塑一個持續演化、共創共學的智慧共同體，也開啟臺灣教育邁向智慧共生的新篇章。

活動當日吸引來自國內外高等教育領域的學者專家、政策實務工作者與研究生參與，現場交流熱烈，展現臺灣高教社群對全球趨勢議題的高度關注。與會學者普遍認為，這次研討會展現跨界合作的研究能量，提供寶貴的跨國與跨領域對話平臺，有助深化政策研究與教育實務的連結，為臺灣高等教育未來發展帶來新的啟發。