國教院親訪溪洲部落 實踐原住民族語言永續發展

國教院原住民族教育研究中心團隊合影

向祖靈_(Kawas)_報告部落事務

Malalalof_原住民族語言、教育、文化交流活動,原語會、國教院、溪洲部落(Cinemnemay)耆老合影

為了深化原住民族語言、教育與文化的實質交流，國家教育研究院依據與財團法人原住民族語言研究發展基金會於去年(114年)8月1日原住民族日簽署的學術交流與合作協議書， 2日前往新北市新店區 Cinemnemay 溪洲部落，參與「Malalalof 原住民族語言、教育、文化交流活動」，以實際行動回應學術合作走入部落、貼近生活的核心精神。

國教院院長林從一長期關注原住民族教育發展，認為語言不僅是研究對象，更是承載記憶、關係與文化認同的生命實踐。這次交流活動於都會部落場域舉行，象徵學術機構走出研究室，回到語言真正被使用、被傳承的生活現場。

活動中特別安排「Pangangan 命名儀式」，由溪洲部落耆老為國教院林從一院長進行命名，並致贈阿美族信物 Alofo，象徵彼此以家人之道相互看待，也象徵國教院對部落文化的尊重與珍惜。國教院表示，這份文化上的接納，提醒研究者在知識建構之外，更應謙卑學習、傾聽部落的聲音。

國教院林從一院長表示，語言不只是教材或研究文本，而是活在人與人之間，存在於部落的日常生活、記憶與世代傳承之中。這次來到溪洲部落，不只是交流，更是「與部落一起學習語言怎麼活著。國教院期待透過與原語會及部落夥伴的合作，讓研究回應真實需求，讓科技成為陪伴語言延續的力量，而非取代文化的工具，並在彼此尊重與信任中，溫柔而堅定地守護原住民族語言的未來。

交流活動亦結合部落巡禮、Pakelang 文化互動及飲食分享，透過語言、身體與情感的交流，展現原住民族教育在當代社會中持續實踐的樣貌。未來國教院將持續與原語會及部落夥伴攜手合作，讓學術研究、教育推動與文化實踐彼此支撐，共同守護並延續原住民族語言在當代社會中的生命力。