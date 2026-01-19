國教院vs恩激優 以社會情緒學習SEL為核心及108課綱務融合，為教育帶來新領航

▲為了解如何以社會情緒學習SEL為核心，以其關鍵的4大基石為108課綱務實結合，國教院一行9人於日前參訪恩激優實驗教育

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台灣教育政策發展智庫 國家教育研究院 日前造訪位於新竹芎林的 恩激優實驗教育 為那樁？透過該校2 大重點課程的全程直擊，見證如何以 社會情緒學習SEL 為核心，並將其關鍵的四大基石：社會力、情緒力、思考力和行動力與108課綱務實結合，為目前體制下的台灣教育帶來創新性的思維與具體可實踐之做法。

▲「天降大任」是以做中學的方式，在活動導向中，培養學生團隊合作、面對挑戰、解決問題的課程。以上是課程現場

被喻為21世紀教育解方的 社會情緒學習SEL ，從2025年初，在教育部明定為未來教育國策後，由國家教育研究院（簡稱國教院）主導引領，正在台灣各級國民學校積極推動中。包括幫助各校認識SEL內涵，與校長對話，老師培訓，課程發展，到成效評估等。各項工作在國教院團隊的努力下，正全面開展中。

▲國教院副院長顏慶祥指出，將家長納入，與孩子們一同學習、經歷和成長，是教育過程中不可或缺的必要。圖左著西裝者為顏慶祥

為深入了解實驗教育如何將SEL融入課程教學，國教院由副院長 顏慶祥 率領多位研究員，一行9人，上月 (12/18) 親自走訪位於新竹的 恩激優NGU 實驗教育機構。有鑑於SEL是解開21世紀教育困境的關鍵鑰匙， 恩激優NGU 校長 劉明剛 早在5年前成立學校時就以SEL為教育核心，並將SEL的重要元素融入課程，並與108課綱結合的教材開發。

在將近 4小時的觀課、交流中，國教院直擊了理論和實務融合的可能，為在地教育尋求蘊蓄未來可能。其中 顏慶祥 等人對 恩激優NGU 的兩門課程「有福人生」與「天降大任」進行了仔細觀課。對於有趣且深具啟發的學習內容，加上老師與學生的積極互動，並如何引領學生進入SEL世界有深刻的印象。

「有福人生」是結合課綱的「社會」科與SEL所自行設計的跨領域課程。目的是幫助學生發展出正向的心理人格，與有格局的人生觀與價值觀，可在未來擁有幸福的生命。學生透過自我探索、家庭關係、情境演練、生活實例、人文地理、歷史借鑑等學習。不但有好的自我情緒管理、成熟的人際關係，得以積極面對學習，更可以有效避免校園霸凌的問題。

「天降大任」則是一個活動導向，以培養學生團隊合作、不畏挑戰、問題解決能力為目的的課程。有鑑於現代孩子被虛擬世界包圍，課程經過精心設計，讓學生在「做中學」裡能勇於面對挫折，進而發展出成長思維，並內化為生命品格。由於是跨年級的混齡教學，課程不但讓學生更有自信、且能主動面對挑戰，同時也能造就校園成為一個有愛的大家庭。

▲劉明剛表示，SEL社會情緒學習，是將社會、情緒、思考和行動4種能力，內化成學童內心關鍵的思維工程

國教院副研究員 林哲立 ，是該院SEL的主要推手之一。在觀課並了解整體課程設計架構和實例後，對於SEL與108課程內容的無縫融合，給與高度肯定。 顏慶祥 則是看到每個課程中都有的「親子對話」的部分，非常有感地認為：將家長納入，與孩子們一起經歷、一同成長，是教育過程中不可或缺的必要。