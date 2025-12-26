國文段考出現「紅姊、家寧」！大票人看題目笑翻：很用心

近日有網友分享一份國文段考考卷，裡面出現大量時事梗，包括南京紅姊、網紅家寧、歌曲「大展鴻圖」、動畫鬼滅之刃等，圖文並茂讓學生答題時也不會覺得枯燥。網友看到後紛紛留言，「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「出題超用心的」。

原PO在Threads上分享一份國文試卷，裡面除了以網紅家寧為例，出拼音題目外；還出現南京偽娘紅姊，並跟陶淵明的《五柳先生傳》做結合；此外，閱讀測驗還用了鬼滅之刃的特典跟購票須知，可說是將生活和考試完美結合。

另外考卷中還以網路台語迷音「擱供」出句型解析，題目稱「擱供」本義為「（你）再說啊！」，但省略了主語「你」，詢問學生哪個成語也是「省略主語的敘事句」，選項包括腹笥甚窘、破釜沉舟、魚游鼎沸、觥籌交錯。而答案為破釜沉舟。

網友們看到這分考卷後，紛紛留言「民國90後當老師」、「考這個反而是正確的，最貼近生活的語言理解應用」、「笑死，紅姐」、「這樣國文課程才會有趣，不然都睡覺用」、「在極度興奮下出的考題」、「你要珍惜這個老師，我以前出過這種題目，然後審題老師一看、主任一看，結果可想而知」。此外，還有人提到，「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「出題超用心的」、「我突然想考試了」、「太有創意了」。

