國文考卷見「Andy.家寧」.台語迷因！ 網友：老師超狂

不少老師出考題都會和時事結合，讓學生與社會接軌，高雄福誠國中近期段考的一份國文考卷，被學生PO上網路，引發網友熱議，因為試題包含了網紅Andy老師與家寧、鬼滅之刃動畫，還有台語迷因用語「擱供」，不少學生直呼有趣，網友也大讚出題老師「超用心」，出題的老師則表示，要讓學生更貼近國文。

網紅家寧說：「一直以來，我對於財務方面的細節有所疑問。」網紅Andy跟家寧風波，家寧字正腔圓的發音，出現在國文考題裡。高雄福誠國中古老師說：「就是根據大家對家寧特色的了解，然後想說跟這個字音做個結合。」

來看看這份考卷，整份好豐富，好多圖卡搭配，不只家寧被入題，還有鬼滅之刃，還有台語迷因，「擱供」也出現在題目裡，先解釋「擱供」是國語，你再說啊的意思，接著就問哪個句子，是跟「擱供」一樣，省略主語的敘事句，再來連他也出現了。

立委王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘。」立委王世堅的問政風格，也被帶進問題裡，問的是字詞組合，何者為偏義複詞，這是高雄福誠國中，近期段考的國文考卷，同學們看到考題時。

高雄福誠國中學生說：「滿多人都笑出來，他考試每次都出這樣，我們大家寫考券寫得很開心。」不只是考試題目，同學說，這位老師很活網。高雄福誠國中學生說：「平常配上一些時事或是現在比較經典的，比較紅的一些網紅，把他(她)放在題目和教學的教材上面，我每次上國文課的時候都會特別專心。」

讓同學們很愛的，是一位古老師，他說平常就會蒐集時事資料，與同學有趣的對話，也都會記錄下來。

高雄福誠國中古老師說：「蒐羅一下他們有興趣的話題跟時下流行的一些時事，再加上我自己私心喜歡的一些動漫或是一些明星等等，然後我再把所有這次段考需要考的重點列出來，然後把這兩個做個結合。」為了要讓學生更貼近國文，出了一份嘔心瀝血的考券，網友都覺得有趣，也大讚老師超用心。

