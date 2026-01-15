國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣

​台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。​

​近年國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開訂房網站，熱門觀光景點旁的飯店，平日一晚住宿費就動輒3000、4000多元，更別說碰上連假、年假等時候，一晚恐飆破5000元，甚至高檔飯店上萬元都不少見，因此民眾精打細算下，差不多的花費，寧願搭機出國旅遊，也不願在台灣國內旅遊。​



對此，漂浪島嶼指出，墾丁旅遊下滑，從高峰一年800萬人次，下滑到進行200萬人次保衛戰，成為全國關注焦點，甚至歸咎墾丁消費高，國旅不如出國，自己搞慘自己。但是全台旅遊衰退，不是墾丁一地，連風景勝地的花蓮地區，這幾年也是嚴重滑落，從高峰一年1200多萬人次，腰斬到600多萬人次，並且持續下滑中。

花東旅遊人次下滑 經濟不景氣 消費力減退 ​

漂浪島嶼提到，花蓮旅遊人次下滑，除了近年太魯閣、市區等地，地震毀損景點災情的災害影響，以及青鳥呼籲拒絕旅遊花蓮的政治因素，更重要是經濟不景氣，讓消費力減退。許多旅遊地區，食宿費被嫌貴，但是諷刺是有些昂貴的VILLA飯店、景觀民宿、知名餐廳，高端客源依舊存在，住房用餐一樣排滿，垮的反而是平價民宿與小店。

漂浪島嶼說，以宜花東為例，有大量房價約在1000元到3000園的民宿，近年面對大眾經濟不景氣，消費力減退，許多甚至拼上交通便利一日遊，根本不過夜，住房率嚴重下滑。甚至有業者抱怨，賣地建房3000多萬，20年難回本，付不出貸款，最終就是法拍，所以很多開始脫手轉賣，形成宜花東大量民宿托售的情形，這和過去遊客多，景氣時，搶地蓋民宿絕對不賣的盛景，完全大不同。

漂浪島嶼直言，更慘是，旅遊人次下降，遊客不來是大問題，但是就算遊客多，不買卻是更大問題。彰化鹿港旅遊人次一年高達1700萬，但是近年當地業者感受，人沒有少，但是消費力減退，甚至很多走走看看，伴手禮也不帶。許多城市中的夜市觀光，過去各縣市拼命成立夜市，但是到現今許多夜市關閉，甚至一些夜市，也是感受買氣消退的壓力。

漂浪島嶼認為，所以觀光下滑，不只人次，還有買氣，國旅不如出國，對於一些經濟不錯的遊客，選擇多元，但是對於許多困於經濟的民眾，出去玩都是壓力，看看不買，自煮自住的在地窮遊，已經開始興起。所以觀光下跌不只是墾丁貴，而是人民窮，縱使GDP年年高漲，玩得起一直玩，玩不起不敢玩。



