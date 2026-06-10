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即時中心／徐子為報導



交通部長陳世凱今（10）天表示，國旅補助相關預算若能在7月通過，將在8月執行，觀光署長陳玉秀補充說明，8月可先抽生日住宿金1200元，9月起國內旅遊平日住宿補助上路。





為鼓勵旅客在平日出遊，交通部觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿最高折抵2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷則以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。但由於該預算屬於新計畫，需要待立法院通過預算才能執行



《中央社》報導，交通部長陳世凱今表示，國旅補助是許多民眾期待的政策，原希望能在1月就實施，很可惜預算尚未經立院審議通過，希望在預算通過後的1個月內，就讓國旅補助上路。



觀光署長陳玉秀補充說明，若預算於7月通過，8月就開始推動，例如生日住宿金可先在8月抽出，不過9月才會開放民眾使用。



陳玉秀指出，觀光署需要3週至1個月的作業時間，讓民眾登記與抽籤。

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快新聞／國旅住宿補助要來了！估「這時」上路 8月先抽1200元生日住宿金

觀光署長陳玉秀。（圖／觀光署官網）





原文出處：快新聞／國旅住宿補助要來了！估「這時」上路 8月先抽1200元生日住宿金

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