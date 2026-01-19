國旅住宿變貴是假象？觀光署曝房價「其實在下滑」：國人旅遊模式改變

近來部分熱門景點出現人潮冷熱不一的情況，引發外界對國內旅遊是否「退燒」的討論，交通部觀光署強調，若把焦點拉回整體市場數據，國旅並未降溫，反而正逐步轉換樣貌。據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長逾3成，顯示國內旅遊的消費力道依然穩健。

從出遊次數觀察，2024年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較2019年增加 31.36%。與其說國人出遊意願下降，不如說旅遊節奏改變，過去集中在連續假期、一次安排多天行程的模式，已被週末或短假期的小旅行取代，「短時、多次」的微旅行逐漸融入日常生活。

這樣的變化，也讓人潮不再只集中在熱門景點，而是擴散至城市街區、地方市場與生活型場域。從單一景點觀察，或許會感覺人潮忽多忽少，但從全局來看，出遊頻率與消費規模仍在穩定累積。

觀光署統計也顯示，2025年前3季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較2024年同期成長12.57%。即使部分期間受天候影響交通與景點營運，整體需求仍維持雙位數成長。顯示國旅市場正走向更平均、全年分散的發展型態，不再僅依賴特定時段或節慶帶動。

至於民眾最有感的住宿價格其實並未全面走高。2024年旅館業（含觀光旅館及民宿）平均房價為2,960元，較前一年下降35元；2025年1至9月平均房價為2,954元，微幅再減6元。民宿平均房價為2,405元，較前一年少104元。觀光署表示，價格變動主要反映地區與時段差異，熱門景區或連假期間的高價房型，容易放大民眾對「旅宿變貴」的印象，但全年平均價位仍屬平穩。

整體而言，國內旅遊已從以往以「人潮多寡」為指標的觀察方式，轉向關注出遊頻率、消費結構與產值累積。從2024年旅遊支出與旅次雙雙創高，到2025年持續維持強勁動能，都顯示國旅市場正逐步建立穩定的基本盤。

若依目前趨勢推估，2026年國內旅遊總次數有望維持在2億旅次以上。觀光數認為，隨著地方特色體驗、交通串聯與服務品質持續優化，國旅正從疫情後的爆發期，邁向結構更健康、發展更均衡的成熟階段。

