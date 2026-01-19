國旅住宿貴森森？觀光署揭數據「平均房價不升反降」旅遊型態大轉變

記者李育道／台北報導

部分熱門景點近來人潮起伏不定，引發外界討論「國旅是否降溫」。不過，從整體市場數據來看，國內旅遊並未退場，而是逐漸轉型。交通部觀光署「來台旅客消費及動向調查報告」指出，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國旅消費動能仍持續累積。

從出遊次數來看，113年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較108年增加31.36%。顯示國人並非減少出遊，而是調整出遊方式。相較過去集中於連續假期、一次安排多天行程的模式，近年更多人選擇利用週末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸成為生活常態。

旅遊型態轉變，也讓人潮不再高度集中於少數時段與指標景點，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域。單一地點觀察，可能出現時而熱鬧、時而冷清的落差，但整體來看，出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續累積。

這股動能並未止步於113年。觀光署期別資料顯示，114年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%。即使部分時段受到天候影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向全年分散、結構更平均的發展型態。

至於民眾最有感的住宿價格，從全年平均數據觀察，並非全面走高。113年旅館業（含觀光旅館及民宿）平均房價為2,960元，較前一年減少35元；114年1至9月平均房價為2,954元，較前一年全年再少6元。民宿方面，113年平均房價為2,405元，較前一年少104元，114年上半年為2,442元，較前一年同期少39元。顯示旅宿價格因地區、時段與房型不同而有落差，連假期間或熱門區域高價房型，較容易放大民眾對價格偏高的感受，與全年平均情況並不完全相同。

整體來看，隨著旅遊型態朝向更頻繁、分散發展，國內旅遊逐步從過去以單一人潮或指標景點判斷表現，轉向以出遊頻率、消費結構與產值累積作為觀察核心。從113年國旅產值與旅次雙雙創高，到114年數據延續成長動能，可看出國旅市場已逐漸形成穩定基本盤。

此外，春節連續假期將至，今年連假共9天（2月14日至2月22日）。觀光署截至1月15日統計，平均訂房率為38.33%，最高前三名依序為嘉義市55.91%、苗栗縣51.32%、台南市49.55%。

若以前8日（2月14日至2月21日）來看，平均訂房率最高前三名同樣為嘉義市、苗栗縣與台南市；另外新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣等5個縣市，合計共有8個縣市平均訂房率高於整體平均38.33%，顯示連假旅遊需求仍具支撐力道。

