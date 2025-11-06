國旅住宿超貴！觀光署認了「有一點偏高」 為何不降價內幕曝光

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

日月潭住宿一晚收費破4萬7千元，引發網諷這價格，難道是包含來回機票嗎？國旅價格偏高，已成為民眾茶餘飯後的話題。交通部表示，這項議題目前正在通盤檢討中，觀光署坦言「國內房價確實有一點偏高」。

在日月潭住宿一晚收費4萬7千元，成為民眾茶餘飯後的話題。（圖／記者陳弘志攝）

對於國人因住宿價格太貴，對國旅失去信心，交通部今（6）日在行政院會後，特地推出「北回之巔旗艦計畫 - 微笑南灣 in 臺灣計畫」，希望把國人留下來，並招攬更多海外觀光客來台。

觀光署副署長黃勢芳對於「國旅住宿費太高」現象，他坦言，「房價確實有一點偏高」，但這涉及供需問題。根據觀光署調查，國內住宿目前仍維持在高檔，訂房率也高，因此撐住了價錢，但他相信最終會回歸市場機制。

黃勢芳指出，或許可以提供更多平價客房的選擇，但目前高價旅館的訂房率依舊蠻高的，「政府無法強制業者要求降價，但是旅館業者所開的房價，不能超過向政府申報的核定房價」，觀光署表示，正在研議獎勵旅遊方案，通盤檢討中。

交通部次長林國顯說，政府將挽回民眾信心，這次推出「北回之巔10亮點」旅遊台灣計畫，除留下國內民眾，還要吸引海外觀光客，去年2024年海外來台觀光人數780萬人次，他相信今年可以突破至850萬人次。

