國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助

國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。

記者林莉：「連假年假很多人儘管是快閃，也要衝出國，導致國旅冷颼颼，在眾多原因當中，很多人對這有感，就是國旅住宿真的太貴。」寧願出國，也不要國旅，今年上半年，國人出國人數高達1087萬人次，年增10.5%，但入境旅客，只有435萬人次，交通部還下修原本來台的預估量，立委砲轟國旅不只沒被帶動，還明顯流失。民眾：「我們都穿插著玩啦，假日（房價）比較貴，平常日還OK，國內住宿應該算偏貴吧，台北住宿，（假日）一晚都要8-9000塊以上，才能住到比較像樣的。」

國旅住宿「假日價翻倍漲」 陳世凱：鼓勵國人平日出遊

國旅冷颼颼，旅宿業者認為，應該想辦法吸引外國觀光客（圖／民視新聞）相較各國來看，國旅花費價格高，最常被詬病的，就是住宿費，旅館類型、等級差很多，可能幾千塊到幾萬塊都有，但訂房網站一點開，熱門觀光景點旁的飯店，平日一晚住宿費動輒3000、4000多元，如果碰上特別假日、特殊活動，房價直接翻倍飆，最高價差甚至達10倍。行政院長卓榮泰：「交通部觀光署在明年會推出平日住宿的優惠，光是這一項就編了16億，再加上生日住宿也有優惠。」交通部長陳世凱：「如果政府硬要去用，一套機制下去壓抑房價的話，我認為會造成一些問題，我目前聽起來，（旅宿）平日的價格，其實沒有那麼貴，所以我們會一直要鼓勵大家，可不可以平日旅遊。」民眾：「平日大家都要上班吧，可能要連假比較方便。」

立委轟國旅住宿貴，交通部長陳世凱：「平日住宿相較沒那麼貴，鼓勵民眾平日出遊」（圖／民視新聞）依照目前的平均房價來看，全台灣的旅館，最貴落在宜蘭每晚大約3217元，其次是新竹縣3062元、再來才是台北市3057元，但政府給優惠、給補助，對業者來說，不一定利大於弊，因為程序繁瑣，都缺工了，這些事誰來做？房價像時價，因為市場有需求，每間房間也都有保存期限，房間賣不掉，這天的投資報酬率就是0。台北市旅館公會理事長趙一任：「目前整個狀況來看，來台旅客人數是不足的，像新加坡政府，他們為了要吸引，國外旅客來他們的國家玩，比如說他們包週日到週四，一個去一個回的飛機。」儘管國旅逆差已經持續36年，旅館公會認為，現階段想辦法吸引外國客來台灣玩，比較重要。

