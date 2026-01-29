國旅住宿2000元補助沒了？ 交通部全說了





2026年國旅住宿補助方案恐成一場空！交通部長陳世凱今（29）日在立法院表示，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定今年推動的平日住宿補助2000元，恐因缺乏預算支應而無法如期上路。

交通部日前規劃國旅振興方案，針對台灣國內4月至6月的旅遊淡季提供助力，其中包含：提供國人平日國旅住宿首日補助800元、次日續住補助1200 元，2天連續住宿合計可獲得高達2000元的補助優惠，希望鼓勵民眾在平日進行國旅，同步支撐旅宿業者經營。

陳世凱說明，因4月至6月是國旅市場的淡季，因此業者對此次補助寄予厚望，希望透過國旅振興方案暢旺國旅的風氣。但由於總預算尚未獲得立法院通過，交通部處於「無米之炊」的階段，因此陳世凱強調，這筆預算對提振國旅產業至關重要，希望能儘早獲得支持，讓相關資源能投入市場以發揮經濟效益，鼓勵民眾平日安排國旅、支持旅宿業者經營。

