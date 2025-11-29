國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠

▲麗星郵輪於高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.29）

[NOWnews今日新聞] 擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每人每晚 3,000 元起的超值價格等多樣優惠。讓旅客能在年終以最輕鬆的方式展開海外海上假期。

高雄冬季國際旅展即日起至12/1在高雄展覽館登場。此次集結觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機。麗星郵輪祭出多項限定優惠，高雄母港主打市場熱度極高的「6 天 5 晚菲律賓三島航線」自11 月16 日至 2026 年 1 月 30 日，旅客可一次造訪科隆（Coron）、佬沃（Laoag）與公主港／長灘島（Puerto Princesa／Boracay），以最輕鬆的方式展開海島度假旅程，免中轉、免舟車勞頓。

▲麗星郵輪以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出多樣優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.29）

此外，今年最受矚目的 12 月 28 日「海上跨年航次」也於旅展期間「買一送一」放送優惠。旅客可在探索星號上參與跨年派對、主題演出與倒數儀式。凡訂購海景房以上房型，即享同艙第二人免船票（僅收港務費），最低每人 16,125 元起。其他指定五晚航程亦提供 1,500 至 6,500 元不等的郵輪消費金。各項優惠數量有限，售完即止，且不得同時適用。

探索星號以「策展式郵輪」為品牌核心，致力打造多元主題演出，12月21 日及115年1月4日麗星郵輪也將分別邀請民歌唱將于台煙及沈文程登船演出。喜愛「民歌高峰會」的旅客能在海上重溫經典歌曲。

星夢郵輪「雲頂夢號」同步推出旅展限定方案，主打從新加坡出發前往馬來西亞的 5 天／4 天航程。旅展期間最低三萬元起。旅客可透過麗星郵輪銷售聯盟預訂。

麗星郵輪旗下適中郵輪規模的「領航星號」與「探索星號」可容納約2,000名旅客。而「星夢郵輪」則以寬敞的郵輪規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗。「星夢郵輪」旗艦「雲頂夢號」更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞、印尼以及泰國各個目的地，締造極致享受。

