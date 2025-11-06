國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了

台中車站附近竟然有一晚86元的飯店？真相曝光竟是烏龍一場。（示意圖）

國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。

飯店一晚86元 國旅會再興？

臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」吸引許多網友分享自己的飯店住宿體驗，最近有人發文透露，入住一家離台中車站很近的飯店，一晚只要86元，隔日有早餐及浴缸可泡澡，且房間給得還行。

廣告 廣告

飯店一晚只要86元，比一碗牛肉麵還便宜！社團網友們相當好奇到底是怎麼訂到這麼便宜的價錢？還有人開玩笑說，這個價格會讓「國旅再興」。

市府證實合法旅館 超低價全因搞烏龍

《聯合新聞網》報導，台中市觀旅局表示這家是合法旅館，距離車站很近，位在中區一棟大樓的6至12樓，主打平價特色。

至於為何一晚只要86元？有自稱飯店員工的網友說明，其實原價是1,272元，促銷價860元，結果輸入時少打一個0；旅館業者也證實，是因為前台管理系統在輸入價格時誤繕，860打成86，結果系統同步到各訂房平台，有2名旅客以此價格完成訂房，他們也認賠提供服務。

更多鏡週刊報導

問蔣萬安「何時發2萬」 民眾遭北市警指造謠移送！法院裁定不罰理由曝光

高鐵掉300萬不夠看 苗栗忠烈祠驚見大把鈔票、總價逾500萬金條！失主身分曝光：昨晚睡公園

普發1萬開始登記！家長幫小孩登記卻失敗？ 5常見狀況注意了