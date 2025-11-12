國旅卡拿出來！ 凱撒趣淘漫旅台南歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！



國旅卡拿出來！ 凱撒趣淘漫旅台南限時歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！

【旅遊經 洪書瑱報導】





位於台南市的曾文水庫風景區內，相對遠離市區塵囂的「凱撒趣淘漫旅台南」，最大的特色就是結合了戶外休閒、冒險體驗與住宿，被稱為「全台第一家冒險主題飯店」及「尖叫飯店」，飯店內提供多項刺激且適合全年齡的冒險設施，除了游泳池、趣淘活力館、健身房外，還有如：自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎，適合團體、三五好友或親子同樂。在這歲末年終將之際，凱撒趣淘漫旅台南推出優惠回饋，推出「國旅卡限定歲末回饋專案」鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會拿出來，利用補助額度出遊放鬆，凡刷國旅卡入住，即可用2,999元的優惠價格，入住原價破萬元的雙人豪華景觀客房。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，但提醒，每日採限額。



戶外椰林泳池及室內趣淘星球等設施，可以在飯店玩一整天。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供







全台第一座連續確保系統高空繩索場，可以體驗高空滑索、自由落體等刺激活動。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供





相關活動專案主打2999元雙人入住豪華景觀客房，即可享「萬元全包式享受」，專案贈送內容涵蓋能夠吃到台南道地美食的飯店早餐、晚餐，還有讓凱撒趣淘漫旅台南獲「尖叫飯店」頭銜的六項冒險設施活動，包括：自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎，以及能夠欣賞曾文水庫園區山水美景的門票，滿足愛冒險、想放鬆與想深度走訪台南的多元旅客。即日起至明(2026)年1月底前，凡使用國旅卡，並透過飯店官網或電話訂房，即可享有週一至週四國旅卡限定優惠價與贈送內容。









飯店所在的曾文水庫擁有遼闊山水湖景，入住即贈送水庫園區門票與車費。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供





凱撒趣淘漫旅台南設有戶外椰林泳池、特色餐飲與趣淘星球等親子遊憩空間，並提供高鐵免費接駁。飯店所在的曾文水庫、西拉雅國家風景區，擁有遼闊山水景致，還能參與環湖遊艇至山豬島餵食野生山豬、飛鷹峽谷賞鷹。以豐富多元的飯店設施與自然行程成為旅客出遊首選，甫獲2025年旅宿大賞唯一「定點深度玩大獎、票選人氣王大獎」雙獎肯定。









歲末回饋，凱撒趣淘漫旅台南推國旅卡專案萬元含早晚餐與冒險活動限時2999元起。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供

以上圖片：凱撒趣淘漫旅-台南提供