國旅卡機場接送升級 全鋒旗下揪車 JoinMe 推特約方案

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生活中心/綜合報導

公務人員刷國旅卡預約接送 再享全台洗車券回饋

隨著國旅、連假出遊及公務差旅需求持續升溫，國旅卡可以用在哪裡、國旅卡是否可支付機場接送，成為近期備受關注的熱門話題。看準台灣消費者對於「便利交通」與「合規報支」的雙重需求，全鋒汽車旗下接送平台 揪車 JoinMe 正式推出 國民旅遊卡特約接送方案，主打機場接送、跨縣市專車、包車服務等多元交通場景，讓公務人員使用國旅卡更方便、更安心。

本次服務已獲交通部觀光署認定為 國民旅遊卡特約商店，適用範圍涵蓋 機場接送、包車旅遊、定點接送，甚至機場貴賓室等延伸服務。公務人員可直接以國旅卡支付相關費用，並依實際刷卡金額核實列入補助範圍，不僅有助簡化報支流程，也讓交通安排更具彈性與效率。

國旅卡也能用在機場接送 JoinMe 搶攻台灣差旅與旅遊交通市場

在服務內容上，揪車 JoinMe 以預約制專車接送為核心，串聯桃園機場、高鐵站、飯店、熱門景點與跨縣市移動需求，提供一對一專屬接送服務。相較傳統大眾運輸或臨時叫車，JoinMe 更強調準時、安全、舒適、免轉乘，特別適合公務出差、家庭出遊、商務接待等使用情境。

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針對不同人數與行程需求，平台也提供多元車型與包車選項，不論是單人差旅、主管出行、外賓接待，或是多人移動安排，都能依需求彈性規劃，滿足台灣市場對高品質接送服務日益增加的期待。

2026 年限定回饋開跑 國旅卡刷卡搭乘送洗車券

為進一步提升使用誘因，全鋒與揪車 JoinMe 同步推出 2026 年 3 月至 12 月限時回饋活動。凡透過電話或官方 LINE 預約，並以國旅卡完成刷卡且實際搭乘服務者，即可獲得 全台通用洗車券 回饋。活動內容如下，單筆訂單贈送 1 張洗車券，來回接送加碼贈送 2 張洗車券，每張洗車券市值新台幣 300 元，預計於次月以簡訊發送，收到後須於1 個月內完成兌換使用。

此回饋機制不只強化交通接送服務的吸引力，也進一步延伸全鋒在汽車生活服務上的整合優勢，讓消費者在享受便捷出行之餘，返程後也能同步照顧愛車，創造「人與車都被照顧到」的完整服務體驗。

串聯全台近 400 家合作站點 提高回饋實用性

值得一提的是，本次贈送的洗車券可於全台近 400 家合作加油站兌換使用，無論北中南或日常通勤路線皆有機會使用，進一步提升活動的實用價值與便利性。對台灣消費者而言，這類「搭車再送洗車」的雙重回饋，更具實際感受，也有助提升品牌記憶度與使用意願。

預約方式簡單 電話、LINE 即可完成

在預約流程方面，使用者僅需透過 電話或官方 LINE 建立訂單，提供接送地點、乘車時間與需求車型後，即可由客服協助完成安排，並進行國旅卡刷卡。整體流程直覺簡單，對於重視效率的公務族群與旅客而言更加友善。

不過業者也提醒，若透過官網優惠碼或其他折扣方案下單，則不適用本次洗車券回饋活動，建議消費者預約前先確認活動條件，以保障自身權益。

國旅卡交通應用持續擴大 接送服務成市場新焦點

市場觀察指出，隨著國旅卡政策持續推動相關服務創新，交通接送已逐漸成為國旅卡使用的重要場景之一。相較住宿與餐飲，接送服務具有更高頻、更剛性的需求特性，尤其在機場往返、公務出差與跨區移動等場景中，需求明顯提升。

透過與合法的國旅卡特約商店合作，不僅可提升使用者對服務的信任感，也有助品牌強化在公務人員與差旅市場中的能見度。此次全鋒與揪車 JoinMe 的合作，除了擴大 國旅卡機場接送 的實際應用，也藉由限時回饋活動提高市場吸引力，預期將進一步帶動台灣機場接送與包車市場的成長動能。

更多活動資訊可至揪車 JoinMe 活動頁查詢：https://www.joinmecar.com/News/Detail/143