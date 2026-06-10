國旅卡被酸偽福利！公務員連署廢除 限制與爭議一次看

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近日有公務員在「公共政策網路參與平台」發起提案，建請全面廢除發行多年的國民旅遊卡（國旅卡）制度，並恢復將無法休假的「不休假加班費」，以現金方式全額發放。截至今（10）日下午6時，已累積4405人附議，若在41天內達到5000人門檻，主管機關將依法受理，並於2個月內提出具體書面回應。

國旅卡限制重重 不休假加班費應恢復發現金

該提案依司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，不休假加班費屬公務員因公無法休假、繼續提供勞務的「對價」，本質上屬於薪資與財產權之一部分。現行制度將部分「不休假加班費」轉為國旅卡消費額度，並限制消費業別與核銷方式，已實質侵害公務人員對其勞動報酬的自由處分權。

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提案強調，國旅卡旨在振興國內觀光，不過經過多次變革，制度已經失去初衷，其功能與一般消費無異；再加上每年政府需編列預算維護核銷系統、審查特約店，虛耗費人力與成本。

此外，政策補貼之責任應由政府公務預算或特別預算承擔，而非由基層公務員買單；況且國旅卡限制重重，常被基層公務員戲稱為「偽福利」，實則打擊士氣、不利公部門留才。

提案列3大訴求 盼落實勞動對價

現今國內經濟環境、振興經濟政策工具多元，無須再將公務人員的不休假加班費與特定觀光政策捆綁。因此這次提出連署，建請行政院人事總處會同銓敘部，研擬修正「公務人員請假規則」與相關行政命令，落實勞動對價關係並簡化行政作業。

包括全面廢除國民旅遊卡制度，取消以特殊信用卡核銷補助的作法；公務人員未休畢的強制休假天數，應依日薪核發不休假加班費，以現金全額發放，不設任何消費限制；最後增訂保障條款，確保因機關業務需求、長官阻休或其他客觀因素無法休假者，其勞務價值得以獲得完整補償。

國旅卡是什麼？使用上有哪些限制？

至於國旅卡制度是政府為鼓勵公務人員休假及帶動國內觀光而設立，將原本的強制休假補助費改以信用卡消費及核銷方式發放。

目前每位公務員每年最高可領取1萬6000元補助，其中8000元必須用於觀光旅遊相關消費，包括旅行社、旅宿業、交通運輸等；另外8000元則可彈性運用於國旅卡特店的其他項目，像是日常購物或是餐飲消費。

依現行規定，國旅卡觀光旅遊額度可透過團體旅遊、個別參團、台灣觀巴、台灣好行套票、交通加住宿套裝行程，或自行規劃的自由行等方式使用。

公務人員只要至國旅卡特約商店消費，並符合相關規定，即可申請補助，希望藉由旅遊消費，帶動國內觀光及相關產業發展。不過要注意的是，當年度的休假補助費，必須在同一年度使用完畢，無法延至次年使用。

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