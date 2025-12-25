國旅去嘉義！他查「開房一晚2300元」不如搭高鐵來回 兩派網熱議

許多人旅遊時都會考量住宿費用和交通費用。一位網友近日準備到嘉義玩，上網查詢火車站附近的商旅後發現，開房一晚最便宜為2300元，不過高鐵來回票只要2100元，讓他忍不住好奇詢問，「是不是乾脆坐高鐵取代住宿更好呢？」，貼文曝光後引發熱議，

原PO在PTT發文表示，有朋友約他到嘉義旅遊，他查詢後發現火車站附近的商旅評價都不錯，且最便宜的一晚房費只要2300元，再便宜就只能選擇青年旅館，反觀高鐵來回票只要2100元，讓原PO忍不住好奇，「是不是乾脆坐高鐵取代住宿更好呢？高鐵比住宿便宜算不算是打擊國旅？」

廣告 廣告

對此，許多人紛紛回應，「不會走路去？就不用住宿和車票錢，有夠省」、「你住宿完還是要搭高鐵回家呀」、「你是打算走路來回嗎」、「反正你也是要回去，當然搭高鐵」、「開車睡車上」、「過年想訂一晚國旅，結果都漲4倍以上」、「可以坐火車」、「太晚，便宜的早就被訂完」、「感覺就超無聊，不要浪費錢好嗎」、「你還要付出高鐵來回的時間和體力，最後總成本大概不會少於3100元」。

不過也有人支持住宿，「聖誕節2300元便宜啦」、「打個卡就走，你還是不要出門好了，你過去再搭高鐵是要玩幾分鐘？」、「這樣當然是住宿比較好啊，還可以安排住阿里山」。

更多中時新聞網報導

百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長

隱形慢性病 發炎性腸道疾病 達標治療挑戰多

17億美元身價 最富女歌手 泰勒絲經濟學 超吸金典範