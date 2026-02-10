國旅去年達2.2億人次 交長拚調整體質：讓民眾感受到旅遊品質

交通部長陳世凱表示，政府希望努力調整體質，創造更高的國旅產值，讓民眾能感受到旅遊的品質。（本刊資料照）

交通部今（10日）舉辦新春記者會，會前交通部長陳世凱受訪，稱過去3年來台的國際旅客穩定成長，國旅住房率也在提升，國旅人次去年達到2.2億。陳世凱說，交通部希望努力調整體質，並創造更高的國旅產值，讓民眾能感受到旅遊的品質。

陳世凱於今日活動前接受聯訪，針對國人寧願出國也不在台灣玩，陳世凱說，台灣國際旅客近3年呈現穩定且快速的成長趨勢，前年成長100多萬，去年也成長了幾十萬。

國旅部分，陳世凱說，每年數據都能看到住房率一直在提升，且國旅人次去年已達到2.2億人次，超過過往幾年。所以不論是國旅人次還是國際旅客，這幾年都持續在上升當中。

陳世凱說，交通部希望努力調整自身體質，讓國人及國際旅客來台旅遊過程中，能享受到更好的品質，也希望創造台灣整個旅遊業更高的產值，「讓民眾有感受到品質、讓產業能夠增加更多的產值，這是我們努力的方向。」

談到國旅補助，陳世凱坦言這是交通部較擔心的部分，交通部推動「雙軸驅動」一方面希望吸引更多國際旅客來台，宣傳預算相當重要，另一方面國人也很期待國旅補助方案。他呼籲立法院盡速通過相關預算。

