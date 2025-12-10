國旅回溫出國人次超越疫情前 2026觀光業將迎最強回歸年！
財經中心／余國棟報導
台灣觀光市場今年上半年全面回暖，交通部觀光署公布最新統計，1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升，無論出國或國內旅遊熱度都明顯升溫，加上政府明年啟動新一波國旅補助，被業界視為觀光業「真正復甦年」的起跑點。
今年出國潮明顯回到高峰，從自由行到團體旅遊都全面爆量。觀光署指出，出國旅客上半年達 914萬1262人次，比去年同期的826萬8352人次大增10.5%，幾乎所有旅行社都回報長線、短線需求明顯復甦。另一方面，來台旅客也穩健成長，上半年 419萬7240人次，較去年同期成長10.1%，其中日本、香港、韓國依然是前三大客源國。
觀光署進一步分析，日本旅客上半年約 68萬2999人次，年增11%；韓國旅客約 53萬1377人次，增幅4.4%；香港旅客約 57萬431人次，與去年相比僅小幅減少0.2%。值得注意的是，成長率最高的是中國來台旅客，今年上半年達 31萬327人次，年增幅高達 65%。此外，菲律賓來台旅客也有亮眼增長，今年達 31萬2821人次，年增37%。
觀光業者表示，今年台灣旅遊市場呈現「出國更旺、國旅續強」的雙軌局面。一方面民眾報復性出國仍未消退，但國旅也在補助、交通便利、體驗升級下維持固定客群。明年更將迎來一波政策利多，旅宿與旅行社已提前佈局。
為帶動國人在平日出遊，以及吸引更多國際旅客來台，交通部將推5大補助方案，包括平日住宿優惠方案、生日住宿優惠方案、遊樂園留宿方案、企業員工國內旅遊獎勵方案及Taiwan PASS平日國旅優惠方案。明年115年起推出國旅「平日補助」大升級，全台民眾只要周日到周四出遊，住宿第一晚補助800元、第二晚補助1200元，合計最高補助2000元；預計明年1月1日推出「生日住宿金」，每個月將抽出1000名，每人有1200元住宿金；至於平日住宿優惠擬於4月1日上路，民眾登錄後將進行抽籤。因保守推估相關預算明年3月通過，屆時「生日住宿金」將回溯實施。
TaiwanPASS 將同步推出4折優惠或加碼每房1500元住宿抵用金，每項方案限量2萬套，預期將掀起另一波搶購潮。觀光署指出，明年還將配合國際大型演唱會、活動落地，以「活動帶旅客」的方式強化入境旅遊吸引力。
旅遊業者普遍認為，明年第一季適逢寒假、農曆春節與兩大旅遊旺季，需求會更強，國旅價格可能略有回升，但業界強調成本上漲、住宿與人力吃緊是主因，呼籲民眾提早規劃。台灣旅遊市場在出、入境雙引擎帶動下，業者迎來久違的強勁復甦。若政策補助順利推動、國際航班運能持續恢復，觀光界普遍看好2026年有望挑戰來台旅客高峰，並帶動觀光產業鏈全面升溫。
更多三立新聞網報導
玩遊戲也能救海龜！48隻成功野放 這家號召全民化身海龜救援王
高資產族資產規劃搶買它 免體檢80歲銀髮族也能買！
退休族最愛存股法 這家推兩工具搞定投資免煩惱！
上班路上風險多 通勤族每天風險由它來承擔！
其他人也在看
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業
有選手到台南打排球賽，昨(8)日抵達預定好的旅館時，發現人去樓空，消費者好傻眼，質疑業者為什麼都沒有主動聯繫顧客退訂，無奈之下只好趕緊再找替代旅館，詢問附近住戶，原來這間旅館已經關好幾天了，因為前後任...華視 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
14人入住突遇「旅宿封館」！ 業者發文致歉：合約糾紛
台中14名球員預訂台南一家旅館，抵達卻驚見大門深鎖、玻璃貼著「封館」！旅館業者在社群媒體致歉，坦言因公司合約糾紛被迫停業，但球員們至今仍未收到退款。據了解，這家旅館今年3月以5200萬元被某公司收購，卻在營運上出現嚴重問題。台南市觀旅局表示，已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或退費補償，若有問題可撥打1999專線反映。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 10 小時前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式
彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
馬管處邀名人走訪馬祖 深度體驗戰地文化、自然人文魅力
觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣冬季慢旅與戰地文化深度體驗，特邀旅行作家謝哲青老師及來自英國、以溫暖生活觀察而深受台灣觀眾喜愛的AMY奶奶，於日前親訪馬祖並以怡悅嫻雅的心情，展開為期兩天的北竿、南竿深度之旅。兩位旅者以行腳方式認識島嶼，從聚落、步道、信仰到自然地質，以跨文化視角呈現馬祖「越慢、越能看見」的獨特魅力。此行以北竿為第一站，從福澳港集合後，進行「北竿祈願漫步之旅」體驗，沿著龍角峰海岸線步行，欣賞海崖景致，並於安康步道、芹壁聚落感受石頭屋與海天一色美景交織的典型北竿風貌。午間於芹壁聚落用餐後，旅程延伸至坂里大宅與坂里天后宮，體會聚落歷史脈絡與宗教文化，接著走進北海坑道，以潮汐與光影交錯形成的幽邃景色，讓兩位旅者深受震撼。傍晚則至螺山自然步道，以地質觀察與沿途植相， ...台灣新生報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
春節機票開搶！台金航線共釋97160座位 10日晚間6點訂位
民國115年春節共有9天連假，交通部民用航空局宣布台金管制航線將於明(10)日晚上6點起開放訂位。首波台金空中航線運能共提供1052架次、97160個座位數；縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
已羨慕！ 新疆中小學9天「雪假」 雪場迎旺季
大陸多地進入冰雪旅遊旺季，新疆9天「雪假」帶動中小學生湧入滑雪場，單日接待量突破六千人；東北霧淞等冬景也吸引大批遊客。各地戶外雪場加速開放，從北到南掀起全民滑雪熱潮。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1