國旅回溫出國人次超越疫情前 2026觀光業將迎最強回歸年！

財經中心／余國棟報導

今年出國潮明顯回到高峰，從自由行到團體旅遊都全面爆量。觀光署指出，出國旅客上半年達 914萬1262人次，比去年同期的826萬8352人次大增10.5%，幾乎所有旅行社都回報長線、短線需求明顯復甦。（示意圖／記者余國棟攝影）

台灣觀光市場今年上半年全面回暖，交通部觀光署公布最新統計，1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升，無論出國或國內旅遊熱度都明顯升溫，加上政府明年啟動新一波國旅補助，被業界視為觀光業「真正復甦年」的起跑點。

今年出國潮明顯回到高峰，從自由行到團體旅遊都全面爆量。觀光署指出，出國旅客上半年達 914萬1262人次，比去年同期的826萬8352人次大增10.5%，幾乎所有旅行社都回報長線、短線需求明顯復甦。另一方面，來台旅客也穩健成長，上半年 419萬7240人次，較去年同期成長10.1%，其中日本、香港、韓國依然是前三大客源國。

觀光署進一步分析，日本旅客上半年約 68萬2999人次，年增11%；韓國旅客約 53萬1377人次，增幅4.4%；香港旅客約 57萬431人次，與去年相比僅小幅減少0.2%。值得注意的是，成長率最高的是中國來台旅客，今年上半年達 31萬327人次，年增幅高達 65%。此外，菲律賓來台旅客也有亮眼增長，今年達 31萬2821人次，年增37%。

1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升。（示意圖/ PIXABAY）

觀光業者表示，今年台灣旅遊市場呈現「出國更旺、國旅續強」的雙軌局面。一方面民眾報復性出國仍未消退，但國旅也在補助、交通便利、體驗升級下維持固定客群。明年更將迎來一波政策利多，旅宿與旅行社已提前佈局。

為帶動國人在平日出遊，以及吸引更多國際旅客來台，交通部將推5大補助方案，包括平日住宿優惠方案、生日住宿優惠方案、遊樂園留宿方案、企業員工國內旅遊獎勵方案及Taiwan PASS平日國旅優惠方案。明年115年起推出國旅「平日補助」大升級，全台民眾只要周日到周四出遊，住宿第一晚補助800元、第二晚補助1200元，合計最高補助2000元；預計明年1月1日推出「生日住宿金」，每個月將抽出1000名，每人有1200元住宿金；至於平日住宿優惠擬於4月1日上路，民眾登錄後將進行抽籤。因保守推估相關預算明年3月通過，屆時「生日住宿金」將回溯實施。

TaiwanPASS 將同步推出4折優惠或加碼每房1500元住宿抵用金，每項方案限量2萬套，預期將掀起另一波搶購潮。觀光署指出，明年還將配合國際大型演唱會、活動落地，以「活動帶旅客」的方式強化入境旅遊吸引力。

旅遊業者普遍認為，明年第一季適逢寒假、農曆春節與兩大旅遊旺季，需求會更強，國旅價格可能略有回升，但業界強調成本上漲、住宿與人力吃緊是主因，呼籲民眾提早規劃。台灣旅遊市場在出、入境雙引擎帶動下，業者迎來久違的強勁復甦。若政策補助順利推動、國際航班運能持續恢復，觀光界普遍看好2026年有望挑戰來台旅客高峰，並帶動觀光產業鏈全面升溫。

