國旅太貴沒人玩？「一縣市」訂房率衝破8成奪冠 一晚2萬Villa也搶手

雖然近年國人抱怨國旅太貴，但官方統計今年春節連假熱門景點訂房率仍衝破5成。（示意圖，pixabay）

2026年9天春節連假倒數計時！根據觀光署統計，全台平均訂房率約43%，由嘉義市、台中市及雲林縣搶下前3名，訂房率通通衝破50%。雖然常有人抱怨國旅貴森森，但熱門景點買氣依舊熱絡，甚至連一晚2萬元的奢華Villa都快被訂光，顯見國人出遊興致不減。

雲林嘉義超熱門

據《風生活》報導，這波訂房熱潮在初一至初三達到最高峰，尤其是2月19日初三當天，雲林縣訂房率飆破80%，嘉義與台中也挺進70%。大家出門不外乎是為了逛年貨大街、拜廟走春或泡溫泉，嘉義的文青咖啡店與雲林北港朝天宮的祈福行程，更是吸引觀光客留宿的大功臣。

南投櫻花季帶動訂房率

值得關注的是，南投縣憑藉著櫻花季的加持，表現極具競爭力。南投縣旅館公會理事長李吉田透露，由於暨南大學與九族文化村的櫻花祭提早開始，日月潭周邊訂房率早已衝上8至9成，這種賞花兼旅遊的雙重誘因，讓當地旅遊熱度遠高於其他地區，隨時可能超車奪下全台訂房冠軍。

頂級Villa超搶手

針對住宿太貴的爭議，業者認為這是市場機制，飯店若沒人住自然會降價。以涵碧樓、雲品或一泊三食每晚房價達2萬元的頂級Villa「遊獵行腳」為例，春節訂房率依然維持在80%，業者強調高檔飯店能維持價格並客滿，反映出市場對優質服務的需求。觀光署也補充，隨著假期接近，預計還會有一波訂房熱潮，讓最終數據再往上攀升。

