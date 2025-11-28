國旅太貴？ 晶華酒店潘思亮：提升品質才是留住旅客的長久之道

晶華酒店董事長潘思亮（右四）及受邀貴賓一同舉行年度耶誕點燈活動出席耶誕點燈。（晶華酒店提供）

晶華酒店近日舉行耶誕點燈，對於行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，董事長潘思亮表示，「缺工」依然是產業最沉重的枷鎖。他透露，多數飯店目前人力短少約2～3成，無法充分發揮營運能力。因此，政府規劃自2026年起開放旅宿業引進中階外籍技術人才，對產業來說相當關鍵，可望立刻補上至少一半的人力缺口。

行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」中，旅宿業可在每替一名本國員工調薪2,000元後，再增聘一名外籍工作者。潘思亮表示，晶華集團將響應政策，也會依規定同步調整台籍員工薪資，因為這不僅能改善人力結構，也能建立更具公平性的聘用制度。

新方案另一項亮點在於，企業可直接赴海外招募外籍技術人力，潘思亮指出，過去移工來台往往需先背負仲介費與旅費，造成不小負擔；如今由政府率先建立較透明、直接的管道，有助改善國際觀感，也讓台灣在區域服務業競爭中更具吸引力。

台北晶華酒店點亮全台室內最高聖誕樹，為聖誕節揭開溫馨序幕。業者提供（晶華酒店提供）

他進一步指出，今年晶華餐飲、住宿與精品商場營收皆創新猷，但受制於人手不足，飯店不敢大幅接案，難以把握市場需求。若明年外籍技術人力能順利到位，加上政府將推出的新一波國旅補助，整體業績有望再向上推升。不過，他也強調，提升旅遊品質才是留住旅客的長久之道。

外界對「國旅太貴」的批評，潘思亮也提出其見解，他認為若比較平日價格，台北市旅宿費用與北亞主要城市相比並不高，許多時段甚至更便宜，多是連續假期供給緊縮的特殊情況，才給予消費者「高價印象」，相較之下，反倒是缺工與離職率過高，使服務品質不穩定，才更影響消費者對國旅的評價與感受。

至於入境旅客市場，他認為台灣應追求「量能與品質並行」。目前航班座位吃緊、機票價格偏高，加上旅宿端人力不足，使觀光服務呈現不穩定狀態，而這正是多年累積的結構性問題。若本次政策有效改善人力斷層，本國員工留任率將提升，服務品質也將更具一致性。

