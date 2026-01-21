國旅太貴？觀光署揭住宿房價走勢 「短時多次」微旅行成新主流

近期部分熱門景點人潮起伏大，引發外界質疑國旅是否降溫。觀光署指出2024年國旅達2.2億旅次，2025年前三季也已經達到1.86億旅次，預估今年有望超過2億。至於旅館業房價也不增反減，像是2025年的旅館業平均房價減少6元起。

根據「來台旅客消費及動向調查報告」，2024年國旅達2.2億旅次、總支出達5158億元，雙雙創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，且2025年前三季國旅已達1.86億旅次，較前一年同期成長12.57％，顯示國旅消費動能持續累積。觀光署也指出，若從整體市場數據觀察，國旅並未退場，而是逐步轉型。

住宿價格未全面上漲 2025年平均房價再降6元

至於住宿價格，觀光署表示從全年平均來看，並未全面調漲。2024年旅館業（含觀光旅館及民宿）平均房價為2960元，較前一年減少35元，2025年1至9月的平均房價為2954元，再降6元。

民宿部分，2024年平均房價為2405元，較前一年減少104元，2025年上半年民宿平均房價為2442元，與前一年同期減少39元。觀光署指出，旅宿價格因地區、時段與房型而異，且連假與熱門區域價格較高，容易放大民眾感受，但與平日或全年平均情況並不完全相同。

2023年 2024年 2025年 旅館業平均房價 2995元 2960元（少35元） 2954元（少6元） 民宿平均房價 2509元 2405元（少104元） 2442元（比去年同期少39元）

旅次創新高 「短時多次」成新旅遊常態

出遊次數方面，2024年國旅達2億2203萬旅次，較2019年增加31.36％。觀光署分析，國人並非減少出遊，而是改變旅遊型態，從過去集中於連假、一次多日的行程，轉為利用週末或是短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行已逐漸成為生活的一部分。

觀光署指出，旅遊型態轉變也使人潮不再高度集中於少數時段或是指標性景點，而是分散至城市街區、生活型場域及不同區域。單一景點可能出現人潮忽多忽少的情況，但整體而言，出遊頻率與消費規模，仍在不同時間持續累積。

數據顯示，2025年前三季國旅已達1.86億旅次，較2024年同期成長12.57％，即使部分時段受到天候影響，整體需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、分散的發展型態。

從2024年國旅產值與旅次雙雙創新高，到2025年最新數據所呈現的延續動能，可以看出國旅市場已逐漸形成穩定的基本盤。依近年旅遊規模推估，今年國旅總次數有望突破2億旅次，並持續維持高檔表現。