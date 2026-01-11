民視新聞／綜合報導

屏東離島小琉球，在近幾年來成為國旅的熱門景點，每到連假總是有上萬人登島，靠得都是船運。交通船行駛在大海上看似容易，但船隻不像是車子，沒有倒車雷達等設備，靠港停泊的時候，必須靠五名船員前後看顧，避免撞上碼頭。

屏東東港到小琉球之間的交通船，每到颱風前夕都會上新聞，因為宛如海盜船般的身影，總是令遊客驚聲尖叫。但頂著大浪前行，不是耍酷，而是必須這麼做。

小琉球在近幾年來成了國旅的熱門景點，每到連假幾乎都有萬人登島，近三年造訪小琉球的人數都逼近150萬人。目前有四家航運公司聯營，平常日時，每天有近30趟船班，到了假日，尤其連假，就會爆增，加班到近100趟，可說是十分忙碌。

廣告 廣告

船上除了船長之外，還有四名船員，都領有國家證照才能在船上工作，各司其職。在茫茫大海中行駛看似簡單，但船隻畢竟不比車輛，沒有倒車雷達，船體也大得多，船長在駕駛艙內，看不到左右兩側和後方，就只能靠船員用對講機聯繫。

尤其船隻靠港時，最容易發生碰撞。

纜繩拋出去，精準的套在碼頭邊的石樁上，這樣的功力可是歷年累月累積下來的。船隻靠泊得先把船頭用纜繩固定住，船尾才能甩進來，再牢牢固定住，方便遊客上下船隻。

遊客開心出遊，每一趟的航行的平安，都是背後工作人員的付出。

國旅夯！熱門景點小琉球航班爆增 背後「功臣」守護海上安全

原文出處：國旅夯！熱門景點小琉球航班爆增 背後「功臣」守護海上安全

更多民視新聞報導

為「鹹湯圓」開車狠撞堂哥？ 屏東男殺人未遂送辦

潮州奔牛節? 牛群路上狂奔 警找到飼主要開罰

屏東國中小營養午餐是否免費？周春米回應了

