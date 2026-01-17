國旅崩盤不只墾丁！作家揭：垮的反而是平價民宿、小店 分析背後原因

台灣國內旅遊近年頻頻遭到民眾詬病，其中「房價過高」的議題更是屢上熱搜，尤其墾丁的觀光人潮更是大不如前。（示意圖／photoAC）

台灣國內旅遊近年頻頻遭到民眾詬病，其中「房價過高」的議題更是屢上熱搜，尤其墾丁的觀光人潮更是大不如前。作家表示，全台旅遊衰退不只墾丁一地，連風景勝地的花蓮地區，這幾年也嚴重滑落，主要原因其實是經濟不景氣導致消費力減退，許多人因交通便利選擇一日遊，使各地住房率嚴重下滑。

作家「漂浪島嶼」在臉書發文指出，墾丁旅遊從高峰一年800萬人次，下滑到200萬人次保衛戰，成為全國關注焦點，不少人歸咎墾丁消費高，國旅不如出國，但是全台旅遊衰退不只墾丁，連風景勝地的花蓮地區，這幾年也是嚴重滑落，從高峰一年1200多萬人次，腰斬到600多萬人次，並且持續下滑中。

他提到，花蓮旅遊人次下滑，除了天災和政治因素，更重要是經濟不景氣，讓消費力減退，「許多旅遊地區，食宿費被嫌貴，但是諷刺是有些昂貴的VILLA飯店、景觀民宿、知名餐廳，高端客源依舊存在，住房用餐一樣排滿，垮的反而是平價民宿與小店。」

漂浪島嶼分析，以宜花東住宿為例，其實有大量房價約在1000至3000元的民宿，然而近年大環境經濟不景氣，消費力減退，加上交通便利，很多人根本不過夜，住房率嚴重下滑。雖然遊客不來是大問題，但是就算遊客多，不買又是更大問題，例如彰化鹿港旅遊人次一年高達1700萬，但很多人只是走走看看，甚至伴手禮也不帶。

作家直言，觀光下滑不只人次，還有買氣，「國旅不如出國，對於一些經濟不錯的遊客，選擇多國，一年多次，但是對於許多困於經濟的民眾，物價房價成重擔，出去玩都是壓力，看看不買，自煮自住的在地窮遊，已經開始興起。」

