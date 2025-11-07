國旅市場一年超過2億人次 陳世凱：觀光產值要突破兆元大關

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

ITF台北國際旅展今（7）日起在南港展覽館登場，交通部長陳世凱今（7）日致詞時強調，賴總統要打造觀光立國的目標，除觀光署的努力還不夠，還需部部都是觀光部，攜手各行各業一起努力拚光，盼能達成觀光產值突破兆元的目標。

ITF台北國際旅展今（7）日起在南港展覽館登場，總統賴清德、交通部長陳世凱、外交部次長吳志中、觀光署長陳玉秀等官員同台加持國旅。（圖／記者盧逸峰攝）

陳世凱提到，這段時間國旅成長非常多，旅遊人次從疫情前的1.6億人次，去年達到2.2億人次，今年比去年同期也成長許多，國旅非常暢旺；他也認為，因為經濟狀況越來越好讓旅遊變成日常、融入社會當中。

陳世凱強調，希望民眾都能在逛國際旅展時找到屬於自己的遊程，他也力推中央現正推出的北回之巔旗艦計畫、微笑南灣IN台灣計畫，讓大家知道台灣還有很多好玩的地方。

今年ITF台北國際旅展集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。



