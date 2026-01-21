國旅平均房價已降6元！ Cheap酸「趕快去訂房」：再貼4元就可買茶葉蛋

Cheap認為，想讓國旅更好，應該先恢復提供備品開始。（示意圖／photoAC）

觀光署最近公布最新國旅房價數據，2024年旅館業（含觀光旅館及民宿）平均房價為2960元，2025年1至9月平均房價則來到2954元，較前1年下降6元。對此，百萬網紅Cheap直言，「我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了！」

Cheap在臉書粉專發文表示，根據觀光署統計，國旅房價已經沒有再瘋漲，平均下來少了6元，「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了！」

Cheap指出，他覺得官員搞錯方向了，因為國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，雖說房價少6元，但大家想的還是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店。

Cheap也感嘆，如果官員仍認為國旅「只要比去年好」就夠了，那就會被日韓、東南亞「吊起來打到哭」，因此建議先從恢復提供備品開始。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「6元是印花稅還是什麼？」、「挖賽！降價6元，好想國旅哦」、「以為是標題打錯，結果真的是6元」、「被發現備品的成本只要6元了」、「牙刷備品還不是要自己帶，6元有個毛用，笑死」、「平均降6元，買一組備品平均100元起」、「6塊錢連茶葉蛋都買不到」、「6塊我加蛋都不夠」、「我缺那6塊新台幣？日本機票買起來！」

也有人說到，「大家出門玩就是要放鬆，結果還要自己帶盥洗用品，麻煩死了」、「現在只敢一日遊不住宿了」、「說是『不主動』提供一次性備品，然後牙膏牙刷就直接消失，還有的飯店連毛巾都不給了呢」、「其實日本住宿價格跟國旅差不多，只是他們單位是日幣」、「日本人薪資比台灣高，為何房價比台灣便宜？」、「日本2000多，房間乾乾凈凈，地點好，還有美味早餐。台灣2000多，早餐基本上沒有，地點不提，房間味道完全看人品，基本上有潮濕味，霉味都常遇到；4000至5000以上比較不會有怪味，代表其實是做得到的，只是想不想做」。

