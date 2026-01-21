國旅平均房價降6元！Cheap曝最大對手 狠酸：再貼4元可買茶葉蛋

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

春節連假將至，國旅房價依舊居高不下。交通部觀光署19日發布「台灣旅遊狀況調查報告」，內容指出，去年旅館業的房價較前年少6元，引發關注。對此，網紅Cheap在社群平台上反酸：「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」，吸引網友熱議。

春節連假將至，國旅房價依舊居高不下。（示意圖／PIXABAY）

Cheap昨（20）日在臉書發布貼文表示，他認為國旅房價平均下來少了6元這件事，「是官員搞錯方向了」。他指出，國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，說房價少6元，但人家想的是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店，「官員們，你要是覺得國旅只要比去年好就夠了，那會被日韓、東南亞吊起來打到哭。備品啦，拜託先恢復吧。」

廣告 廣告

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛在留言區表示：「現在只敢ㄧ日遊不住宿了！」、「還不夠買顆蛋」、「六塊連科學麵都買不到了」、「我不知道政府官員還會開玩笑，6塊錢連一瓶麥香都買不起」、「不要忘了備品都被拿掉了，只降6元，所以其實還是變貴」、「跌6塊給我拿去買備品都不夠」。

更多FTNN新聞網報導

阿里山賓館一晚1.5萬起跳！房價曝光掀熱議 網友傻眼：都能出國了

有山有海有河！他問「台灣風景真的有輸國外？」 網點關鍵：問題不在自然景觀

國旅為何越來越沒人去？苦苓PO長文直言：根本沒人想用心留住客人

