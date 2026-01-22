國旅平均房價「便宜6元」 觀光署解釋高貴原因

阿里山賓館近日因超高房價引起討論，不過觀光署公布統計數據，實際上平均房價已連年下跌。圖為阿里山的日出美景。（阿里山賓館提供／呂妍庭嘉義傳真）

國旅住宿價格居高不下屢遭詬病，甚至爆出阿里山賓館一晚定價4.5萬元，儘管業者事後澄清實際房價較低，仍讓民眾訝異。交通部觀光署指出，2025年前三季旅遊人次達1.86億次，較前年同期增長12.5％，平均房價2954元，和前年相比降6元。「國旅房價高貴」應是被熱門假期、特殊房型的定價放大，易讓人產生誤解。

阿里山賓館2026年價目表曝光，平日雙人房一晚房價1萬5千元；最貴的首相套房，遇特殊假日一晚要價4萬5千元。儘管業者認為不應特別關注特定房型，實際價格和其他飯店差異不大，不過相關話題仍在網路上掀起熱議。

觀光署近日公布最新統計數據，2024年平均房價2960元，較前一年減少35元；2025年前三季平均房價2954元，又比前一年少了6元，顯見國內旅遊住宿價格逐年下降。

觀光署分析，國旅住宿價格會因地區、時段、房型等因素改變，連假期間、熱門區域的高價房型容易放大民眾對價格偏高的感受，如果從平日、淡季或全年角度檢視，平均房價不比以往貴。

觀光署表示，2025年前三季國內旅遊總次數達1.86億次，相較過去習慣集中在連續假期、一次安排多天行程，多數民眾現改為利用周末安排「短時、多趟」，把旅行融入生活中。

