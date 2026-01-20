國旅平均房價「便宜6元」 Cheap諷：再貼4元就能買茶葉蛋

交通部觀光署公布最新台灣旅遊狀況調查報告，旅館業平均房價呈現下降趨勢，114年1至9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元。對此，網紅Cheap直呼，「這6元真的降得我措手不及我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」。

交通部觀光署公布最新台灣旅遊狀況調查報告，114年1至9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元。。（示意圖／取自pexels）

觀光署說明，從目前掌握的期別數據來看，114年前3季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%。儘管部分時段受天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。

針對民眾最有感的住宿價格，觀光署根據全年平均數據觀察，情況並非全面走高。113年旅館業(含觀光旅館及民宿)平均房價為2960元，較前一年減少35元，114年1至9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元。民宿平均房價為2405元，較前一年減少104元，114年上半年民宿平均房價為2442元，與前一年同期少39元。

Cheap在臉書發文表示，根據統計，國旅房價已經沒有再瘋漲，平均下來少了6元，「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了。」

國旅議題引發討論。（資料照／中天新聞）

Cheap認為，官員搞錯方向了，國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，你說房價少6元，但人家想的是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店。Cheap說，若官員們要是覺得國旅只要比去年好就夠了，那會被日韓、東南亞吊起來打到哭，「備品啦，拜託先恢復吧」。

