國旅平日優惠中籤率過低 交長允諾努力加碼

國旅平日優惠方案預計明年上路，不過，民進黨立委李昆澤今天(4日)在立法院交通委員會質詢時指出，全台有2,300萬人，能抽中生日住宿優惠的只有1萬2,000人，比例明顯偏低。交通部長陳世凱則允諾會努力加碼。

交通部長陳世凱11月中宣布將於明年推動國旅平日優惠方案，包括平日住宿優惠方案、生日住宿優惠方案、遊樂園留宿方案、企業員工國旅獎勵方案和Taiwan PASS平日國旅優惠方案。

至於相關優惠方案的預算與具體上路時間，陳世凱在4日於立法院交通委員會面對立委李昆澤關切時做出說明。陳世凱說：『(原音)我們是很希望啦，預算如果能夠順利通過的話，我們希望在明年的3月之後可以開始來實施。(李昆澤：明年3月，那預算的金額大概多少？)我們整體預算大概是(新台幣)23億左右，希望鼓勵國人在平日能夠多旅遊、在生日能夠多旅遊，甚至是遊樂園也希望大家能夠去玩。』

觀光署副署長黃荷婷則針對執行細節進一步指出，目前規劃平日住宿優惠方案從明年4月1日開始上路，但須先登錄、再抽籤；至於生日住宿優惠，則從明年元旦開始實施，每個月抽出1,000名，每人可獲新台幣1,200元優惠。

不過，李昆澤質疑全台有2,300萬人，能抽中生日住宿優惠的只有1萬2,000人，換言之，中籤率僅有萬分之五。李昆澤說：『(原音)但是我認為以生日住宿優惠方案來說，每個月抽出1,000名的國人，然後補助是(新台幣)1,200元，那一年總共才1萬2,000名的國人有抽到的機會，總經費也才1,440萬，能不能人數增加或金額增加？或是人數跟金額都增加？(陳世凱：這個我們來努力看看可不可以再增加啦！)』

李昆澤並不滿意這個答復，認為不只中央要加碼，交通部也應要求地方政府及業者一起加碼。陳世凱則允諾只要立法院支持這項預算，預算也確定後，各項方案都會尋求地方政府和旅遊業者一起合作加碼，讓民眾享受到更好的優惠。(編輯：陳士廉)